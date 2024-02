Les Victoires de la musique 2024 ou le triomphe de Zaho de Sagazan

Retour sur les moments marquants de la soirée et le palmarès des Victoires de la musique, qui se tenaient le 9 février 2024 à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt.

Le sacre de Zaho de Sagazan. Vendredi 9 février avait lieu la 39ème cérémonie des Victoires de la musique, à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, aux portes de Paris. La soirée, présentée par le duo inédit Léa Salamé et Cyril Féraud, était présidée par la chanteuse Zazie. Parmi les moments marquants de la soirée, la magnifique séquence autour de Bernard Lavilliers, qui recevait une Victoire d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.

Les Victoires 2024 auront également été marqué par un événement rare : une égalité entre les deux prix de l'Artiste masculin de l'année, avec lequel repartent donc Vianney et Gazo, que tout oppose normalement. Autre moment marquant de la soirée, l'émouvant hommage à Jane Birkin ou par la consécration du rap, que les organisateurs voulaient plus représenté et qui aura vu récompensés Gazo, Aya Nakamura, Damso ou Yamê.

Mais le plus grand triomphe de ces 39èmes Victoires de la musique restera celui de Zaho de Sagazan, qui repart avec quatre trophées - sur cinq nominations - pour son premier album, La symphonie des éclairs, récompensé de la Victoire de l'album et de la Chanson originale pour le titre éponyme. L'artiste elle, a décroché la Victoire de Révélation féminine et scène de l'année.

Le palmarès complet des Victoires de la musique 2024

Création audiovisuelle : Commando - Shay

Artistes masculins : Vianney et Gazo

et Concert : Damso

Chanson originale : La symphonie des éclairs - Zaho de Sagazan

Album : La symphonie des éclairs - Zaho de Sagazan

Révélation scène : Zaho de Sagazan

Révélation féminine : Zaho de Sagazan

Révélation masculine : Yamê

Artiste féminine : Aya Nakamuza

Pour ces Victoires de la musique 2024, une catégorie seulement était soumise aux votes du public : celle de la Chanson originale de l'année. Un autre changement de cette édition 2024 : la composition de l'Académie des Victoires, qui rassemblait jusqu'ici 800 votants - 600 professionnels de la filière musicale et 200 votants du public, est désormais composée de 882 personnes, toutes professionnelles du milieu, avec une meilleure représentation du spectacle vivant.