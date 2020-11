Ben Mazué : l'histoire d'un "Paradis", un album luxurieux et optimiste

INTERVIEW. Trois ans après "La femme idéale", le chanteur français Ben Mazué dévoile son quatrième album, baptisé "Paradis".

Ses malheurs, Ben Mazué les sublime en chanson et les enrobe de cordes et de cuivres. Le chanteur français dévoile ce vendredi 6 novembre son quatrième album baptisé Paradis. Un nouveau disque de treize morceaux inédits, écrits "en marchant" et "en fredonnant" sur l'Ile de la Réunion, où il a "emmené femme et enfants" pendant un an et demi. "C'est le plus abouti, le plus écrit, c'est mon préféré. Je l'ai écrit en marchant, pour la plupart des morceaux, en fredonnant. Et je voulais garder au maximum ces airs que je fredonnais. Je voulais qu'ils restent le plus brut, donc j'ai écrit les morceaux jusqu'au bout sans instruments, en les fredonnant. Pour que ça soit des chansons qui peuvent être chantées à capella", explique l'artiste de 39 ans à Linternaute, évoquant les morceaux Nulle part et Tu m'auras tellement plu, "écrits totalement avec la bouche."

Paradis, dont le nom évoque donc l'Ile de la Réunion et sa luxuriance, évoque pourtant une rupture. "J'associe pas mal le Paradis à cette végétation, à ces tropiques. D'où la pochette : je cherchais une luxuriance. Et comme l'album parlait pas mal de rupture, je voulais trouver dans cette luxuriance quelque chose d'un peu menaçant. Le tableau du Douanier Rousseau qui est derrière ma photo, il a cette luxuriance un peu menaçante, un peu étrange. Il n'est jamais allé sous les tropiques le Douanier Rousseau, il a peint tout ça en le fantasmant", explique Ben Mazué.

Pour le presque quadragénaire, pas question de décaler la sortie de Paradis, malgré la situation sanitaire actuelle. Bien au contraire. Pour lui, "c'est aussi la preuve d'un secteur d'activité qui reste debout, qui continue à proposer, à produire, à exister. Qui ne se met pas en silence et qui ne se considère pas comme le cancre de cette diffusion du virus, malgré l'arbitrage gouvernemental, où le secteur de la culture est le cancre. Il est mis complètement à l'arrêt. Donc c'est important d'exister, de se montrer et d'être encore debout."

Debout, Ben Mazué l'est résolument. Et cet album prouve qu'une rupture peut aussi être synonyme d'espoir et de beauté. Dans Paradis, il chante ses émotions, quelles qu'elles soient. "Il y a autant de messages que de chansons. J'essaie de partager des émotions, que les gens qui écoutent une chanson soient sensibles aux émotions qui sont dans les morceaux. Ce sont des morceaux qui portent sur les grands virages de la vie, le fait de faire des enfants, l'amour qui dure, l'amour qui s'arrête, les deuils, les grandes décisions… C'est ça qui m'intéresse et c'est de ça que ça parle."

Après la sortie de Paradis, Ben Mazué doit remonter sur scène lors d'une nouvelle tournée, qui débutera en janvier 2021 et le mènera aux Folies Bergères en novembre. Un retour sur scène qui pourrait être aussi un retour à "la vie normale", sans gestes barrières. Un moment attendu par le chanteur : "On ne se rend pas forcément compte, mais on vit quand même depuis le mois de mars dans une forme de distanciation sociale qui nous empêche de nous toucher, de nous retrouver, de nous réunir (...) et je pense qu'on va vraiment le réaliser quand on va à nouveau le droit de partir en week-end avec nos amis, d'aller en festival, voir une pièce de théâtre, au cinéma ou de voir sa famille. Là on va réaliser à quel point ça nous manquait et on va se retrouver dans un rebond, une libération du câlin et ce moment-là va être assez extraordinaire, ça va être magnifique. Donc moi je m'accroche à ça, je m'accroche à ce moment et je l'attends avec beaucoup d'espoir et de plaisir."

"Optimiste", Ben Mazué l'est toujours, même dans une période dramatique comme celle que nous vivons. "Je trouve même que c'est toujours indiqué d'être optimiste quelle que soit la situation, même quand elle est particulièrement dramatique. Et je trouve que la part belle est faite aux gens désabusés, j'ai l'impression qu'on est dans un monde où plus on est désabusé, plus on a l'air expert de la situation et c'est dommage. Et l'optimisme, ça s'appelle une qualité en fait." Et malgré le titre de sa chanson, Pas très original, c'est en ça que Ben Mazué le reste, original.