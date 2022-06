Julien Doré : que contient le documentaire "Julien Doré, l'électron libre" sur W9 ?

JULIEN DORE. Le chanteur Julien Doré, est à l'honneur ce mercredi 22 juin avec la diffusion, sur W9, du documentaire "Julien Doré, l'électron libre".

Julien Doré, l'électron libre de la chanson française. W9 diffuse, ce mercredi 22 juin 2022 dès 21h10, un documentaire retraçant la carrière du chanteur, qui fêtera ses quarante ans le 7 juillet prochain. Au programme de cette soirée, une rétrospective de ses quinze ans de carrière, de ses débuts chancelants à la Nouvelle Star accompagné de son ukulele, aux plus grandes salles de concerts de France.

Quinze ans de carrière marqués par de nombreux succès, qui ont fait de lui l'une des figures de la chanson française. De sa reprise de Moi... Lolita, à Nous, en passant par des chansons comme Les limites, Kiss Me Forever, Paris-Seychelles, Coco Câline ou Waf, on ne compte plus les chansons de Julien Doré a avoir fait de lui un artiste incontournable de la scène francophone. Véritable bête de scène, celui qui s'est retiré dans les Cévennes s'est également illustré lors de ses tournées, remplissant les plus grandes arènes de France.

C'est tout cela que retrace le documentaire Julien Doré, l'électron libre, narré par ceux qui l'ont connu et croisé au cours de sa carrière, comme André Manoukian, Louane ou encore Juliette Armanet. Avec une question : "Quel est son secret pour durer ?"