Billie Holiday : l'incroyable vie d'une chanteuse de légende

BILLIE HOLIDAY. Chanteuse de jazz américaine, Billie Holiday est née à Philadelphie le 7 avril 1915 et morte à New York le 17 juillet 1959. Elle est à l'honneur du biopic "Billie Holiday, une affaire d'Etat", en salles ce 02 juin 2021.

All of me, My man, Strange fruit... Comment oublier ces immenses classiques du jazz ? Mais surtout, comment oublier leur créatrice, la chanteuse Billie Holiday ? Née le 7 avril 1915 à Philadelphie et décédée le 17 juillet 1959 à New York, elle reste, toujours aujourd'hui, l'une des artistes incontournables de la scène jazz américaine. Une chanteuse qui, malgré son succès, aura passé sa vie à lutter pour les droits civiques et sera victime du racisme aux Etats-Unis. Des années après sa mort, pour l'ensemble de son oeuvre, Billie Holiday sera récompensée d'un Grammy Award en 1985, symbole de sa popularité, à l'image d'Ella Fitzgerald ou Nina Simone. L'occasion de revenir sur sa vie, dans un nouveau biopic, baptisé Billie Holiday, une affaire d'Etat.

Elle est et restera l'une des plus grandes chanteuses de jazz au monde. Billie Holiday est à l'affiche d'un biopic, baptisé Billie Holiday, une affaire d'Etat, qui retrace les aspects méconnus de la vie de la légende américaine née à Philadelphie le 7 avril 1915. Réalisé par Lee Daniels, le film sort en salles ce mercredi 2 juin 2021. L'actrice Andrea Day, qui joue le rôle-titre du biopic, a été récompensée pour sa prestation d'un Golden Globe de la meilleure comédienne.

On y découvre une Billie Holiday militante, en faveur notamment des droits civiques aux Etats-Unis. Mais surtout, Lee Daniels a voulu mettre en lumière la pression du FBI qui, dès 1947, tentera de faire taire la chanteuse. C'est d'ailleurs cette année-là que débute le biopic. "Quand on évoque les grandes figures du mouvement des droits civiques, ce n'est pas Billie Holiday qui vous vient à l'esprit. On songe à elle comme une chanteuse de jazz toxicomane", confie le réalisateur au Parisien.

Billie Holiday est l'une des plus grandes chanteuses de jazz américaines de tous les temps. Née en 1915, Billie Holiday vit une enfance difficile faite de diverses maltraitances et sans stabilité familiale. N'ayant pas véritablement suivi d'études, elle commence à chanter dans les clubs de Harlem au début des années 1930 et y est repérée en 1933 par John Hammond, producteur chez Columbia, qui lui fait alors enregistrer ses deux premiers titres dont Your mother's son-in-law.

Quelques représentations plus tard, dont à l'Apollo Theater, faites de rencontres avec de nombreux musiciens comme Lester Young avec qui elle enregistre plusieurs chansons, sa carrière est définitivement lancée. Billie Holiday enchaîne dès 1936 les concerts au sein de grands orchestres et fait partie des références du jazz new-yorkais. Néanmoins, face au racisme, elle s'oriente vers une carrière solo et s'engage au travers ses chansons, notamment avec Strange Fruit en 1939. Ce titre controversé est un petit bijou, et il lui permet de multiplier les enregistrements et les scènes.

Si tout semble sourire à Billie Holiday, sa vie privée est toutefois quelque peu chaotique. Elle commence à boire et à se droguer, notamment par le biais de Jimmy Monroe, escroc avec qui elle se marie précipitamment pour divorcer quelque temps plus tard, et elle multiplie les conquêtes masculines et féminines. Aussi, après avoir signé avec le label Decca en 1944, Billy Holiday écourte sa tournée nationale de 1945 suite au décès de sa mère, qui la plonge un peu plus dans ses vieux démons, ce qui commence à nuire à sa réputation. Alors qu'elle est au sommet en 1946 avec des titres comme "Love man" et son tour de chant aux côtés de Louis Armstrong dans le film New Orleans, elle est arrêtée et condamnée à un an de prison en 1947 pour possession de drogues.

À sa sortie en 1948, en difficultés financières à cause de la drogue et des hommes peu scrupuleux qui l'entourent, Billie Holiday ne peut plus se produire dans les clubs new-yorkais à cause de ses problèmes d'alcool. Le succès est pourtant là, mais la chanteuse, à nouveau enamourée d'un mauvais garçon, retombe au plus bas, et la presse ne manque pas de souligner ses difficultés à chanter.

Lâchée par sa maison de disques et redevenue célibataire, l'année 1950 commence mal pour Billie Holiday, mais se termine pourtant bien, sur scène, notamment aux côtés de Miles Davis. Après quelques mois, elle rejoint finalement le label Verve et enregistre plusieurs disques dont Billie Holiday sings. En 1954, elle réalise sa première tournée européenne, puis sort le sublime Music for torching, suivi de Lady in satin et Billie Holiday. Cependant, exténuée par les tournées, et ravagée par l'alcool et la drogue, Billie Holiday s'éteint en 1959 à l'âge de 44 ans des suites d'une cirrhose et d'une insuffisance rénale.