Billie Eilish annonce un nouvel album, ce que l'on sait

La chanteuse de 22 ans annonce la sortie en mai d'un nouvel album, trois ans après "Happier Than Ever."

Trois ans après Happier than ever, son dernier disque en date sorti il y a trois ans, Billie Eilish annonce son retour dans les bacs, avec un nouveau projet. Sur ses réseaux sociaux, via deux publications donc une courte vidéo, la chanteuse de 22 ans, récemment ovationnée aux Oscar, aux Golden Globes et aux Grammy Awards, a révélé qu'un nouvel album, qui s'intitulerait HIT ME HARD AND SOFT, sortirait le 17 mai prochain.

"C'est complètement dingue d'écrire ces lignes, je suis nerveuse et excitée", écrit-elle à ses 120 millions d'abonnés sur Instagram, évoquant un disque dont "elle ne pourrait pas être plus fière" et partageant sa pochette. On découvre Billie Eilish au fond de l'eau, semblant tomber d'une porte ouverte. Sur le site de sa boutique officielle, il est par ailleurs indiqué que les disques et les vinyles seront fabriqués à 100% de déchets recyclés, dans une démarche éco-responsable.

"Je ne vous donnerai pas de singles, je veux vous donner tout d'un coup", ajoute-t-elle. Ce nouveau disque, HIT ME HARD AND SOFT, sera donc le troisième de l'artiste, réalisé avec Finneas O'Connell, son frère avec qui elle travaille depuis ses débuts. Ensemble, ils ont récolé de multiples récompenses, notamment aux Oscars en mars pour leur morceau extrait du film Barbie, What Was I Made For. Le duo avait déjà remporté l'Oscar de la chanson originale en 2022 pour No Time to Die, bande-originale du James Bond du même nom.