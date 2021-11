Adele : tout savoir sur son album "30"

ADELE. La chanteuse Adele, qui a dévoilé son single "Easy On Me", publiera son album le 19 novembre prochain.

[Mis à jour le 02 novembre 2021 à 18h17] Il ne faisait pas de doute que l''attente autour du retour d'Adele était immense. Preuve en sont les chiffres du week-end sur son single Easy On Me, publié vendredi 15 octobre. En 24 heures, le titre a été écouté plus de 24 millions de fois sur Spotify, un record, et s'est imposé comme la première tendance en France sur YouTube, où le clip a été visionné quelque 80 millions de fois.

Un immense carton pour Adele, qui vient de lever le voile sur la tracklist de 30 : l'album comptera douze morceaux, dont le single Easy on me, ainsi que trois chansons bonus. Il s'ouvrira sur Strangers by Nature, pour s'achever sur Love Is A Game. 30 est attendu dans les bacs le 19 novembre 2021. Cet album "a été le 'marche ou crève' durant la période la plus mouvementée de ma vie", écrit Adele, qui a récemment divorcé de son mari Simon Konecki, dans un long message posté sur les réseaux sociaux. "Quand j'étais en train de l'écrire, il a été cet ami qui vient avec une bouteille de vin et un repas à emporter pour me soutenir", ajoute la chanteuse de 33 ans, qui dévoilera avec 30 un disque intime, elle qui a récemment tant fait parler pour sa thérapie et sa perte de poids.

"J'ai péniblement reconstruit ma maison et mon cœur depuis tout ça et cet album le raconte", conclut-elle dans le même message. Rendez-vous donc le 19 novembre pour découvrir 30, dont Easy On Me, le premier single, sortait ce vendredi 15 octobre, accompagné d'un clip réalisé par Xavier Dolan. Pour les plus observateurs, notez que la vidéo débute dans la même maison que celle où a été tournée celle de Hello en 2015 (un clip déjà réalisé par Xavier Dolan)...

Le 5 octobre dernier, sur les réseaux sociaux, la chanteuse annonçait la sortie, le vendredi 15 octobre 2021 à minuit (1 heure du matin heure française), d'un nouveau single, baptisé Easy On Me. Une publication accompagnée d'un extrait musical et vidéo de 21 petites secondes. De quoi agiter sa communauté, déjà en haleine : quelques jours plus tôt, les fans d'Adele à travers le monde avaient repéré plusieurs projection du chiffre "30" sur des écrans géants ou divers monuments comme le Palais de Westminster à Londres, le parvis de Montmartre à Paris ou même l'Empire State Building à New York.

Il n'en fallait pas plus pour que les rumeurs grossissent autour de la sortie prochaine d'un tant attendu nouvel album et de son nom. Il faut dire qu'Adele a pour habitude de donner comme nom à ses disques, son âge. Après 19, 21 et 25, sorti il y a cinq ans, la chanteuse de pourtant 33 ans est donc bien sur le point de publier leur successeur, 30.

Easy On Me - October 15 pic.twitter.com/7HRvxAfEqy — Adele (@Adele) October 5, 2021

Il y a tout juste six ans sortait l'immense succès commercial de l'année 2015 : 25, qui a confirmé au passage le statut de star mondiale incontournable de son interprète. Avec ce disque, son troisième, Adele battait bon nombre de records de vente dans différents pays, notamment en Angleterre et aux États-Unis. Au total, 20 millions d'exemplaires ont été écoulés dans le monde, en plus d'avoir été couronné d'un Grammy Award de l'album de l'année en 2017. Après 25, la chanteuse avait célébré ce succès lors d'une gigantesque tournée mondiale. Le successeur de 25 fera-t-il mieux ?