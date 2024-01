Adele annonce des concerts en Europe en 2024

La chanteuse Adele confirme les rumeurs de concerts en Europe en annonçant quatre dates.

"Je ne pouvais pas imaginer de façon plus merveilleuse de passer mon été" : Adele annonce une salve de dates en Europe, en 2024. Une annonce attendue, les rumeurs allant bon trains sur une nouvelle tournée mondiale de la chanteuse de Hello, toujours en résidence à Las Vegas jusqu'à juin prochain. De quoi susciter l'espoir de ses fans européens, qui pourraient toutefois être déçus : Adele sera en concert à Munich, en Allemagne, les 2, 3, 9 et 10 août prochains. "Ce seront les seuls show européens d'Adele en 2024", fait savoir la plateforme Ticketmaster sur X (anciennement Twitter).

"Il y a quelques mois, j'ai reçu un appel concernant une série de show d'été. Je me contentais de mes spectacles à Hyde Park à Londres et de ma résidence à Vegas, donc je n'avais pas d'autres projets. Cependant, j'étais trop curieuse pour ne pas donner suite à cette idée : un stade éphémère unique et sur mesure, conçu autour du spectacle que je souhaite organiser ? Ohh !? Un peu de claquement au milieu de l'Europe ? À Munich ? C'est un peu aléatoire, mais quand même fabuleux !", explique la superstar dans plusieurs messages postés sur X après l'annonce de son concert allemand.

"Je n'ai pas joué en Europe depuis 2016 ! Je ne pouvais pas imaginer une façon plus merveilleuse de passer mon été et de terminer cette belle phase de ma vie et de ma carrière avec des spectacles plus près de chez moi pendant un été aussi excitant", ajoute-t-elle. La vente des billets pour les concerts à Munich d'Adele se fera en prévente le 7 février à dix heures sur le site de l'artiste, puis sur Ticketmaster le 8 février.