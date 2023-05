Erwin Bach : qui est le dernier mari de Tina Turner ?

Le producteur de musique Erwin Bach avait épousé Tina Turner en 2013. Il avait donné un rein à son épouse il y a quelques années.

Tina Turner a eu une vie sentimentale très compliquée, marquée par des épreuves, des violences et des déceptions. Mais elle avait trouvé, semble-t-il, un réconfort sincère auprès d'Erwin Bach. Après sa désastreuse relation avec Ike Turner, de qui elle avait divorcé en 1978, Tina Turner a rencontré Erwin, l'homme avec qui elle aura vécu jusqu'à sa disparition. Il a 30 ans, elle, 46. Entre eux, c'est "un coup de foudre instantané", racontera Tina Turner dans ses mémoires publiées en 2019.

Erwin Bach est un homme d'affaires allemand, il est né le 24 janvier 1956 à Cologne, en Allemagne. Il a longtemps travaillé dans l'industrie musicale en tant que producteur et a occupé des postes de direction dans plusieurs maisons de disques.

Erwin Bach, un mari aimant et dévoué

Erwin Bach a rencontré Tina Turner en 1985 lors d'une fête à Londres. Ils ont commencé à sortir ensemble peu de temps après et se sont finalement mariés le 21 juillet 2013 lors d'une cérémonie privée en Suisse, où ils résidaient alors.

Erwin Bach et Tina Turner en février 2005 © Frank Rollitz//SIPA (publiée le 25/05/2023)

Erwin Bach a été un soutien constant pour Tina Turner. Il a été présent à ses côtés tout au long de sa fin de carrière et a joué un rôle clé dans son bien-être et sa guérison, notamment lors de sa bataille contre la maladie et sa transplantation rénale en 2017 : c'est lui qui avait donné un rein à son épouse, alors gravement malade.