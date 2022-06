Beyoncé et "Renaissance : ce que l'on sait de son nouvel album

BEYONCE. La chanteuse Beyoncé a annoncé, sur les réseaux sociaux, son retour avec un tout nouveau projet, baptisé "Renaissance" et attendu en juillet.

[Mis à jour le 17 juin 2022 à 16h51] Queen B is back. Jeudi 16 juin 2022, via le compte Twitter de la plateforme de streaming Tidal (celle de son époux Jay-Z ndlr.), Beyoncé confirme la sortie prochaine d'un tout nouveau projet, baptisé Renaissance. Ce (potentiel) septième album est attendu dans les bacs le 29 juillet prochain. Dans le message posté sur Twitter, il est également indiqué "acte 1". Il est donc fort probable que Renaissance soit un projet en plusieurs parties.

En plus de Tidal, les comptes de Spotify, YouTube et Apple Music ont partagé la nouvelle. De quoi, évidemment, suscité un engouement mondial, d'autant plus que Beyoncé n'a rien sorti en solo depuis 2016 et l'album Lemonade. Le projet Renaissance compterait 16 titres, selon le site américain Rated R&B. D'après le tabloïd The Sun, Beyoncé "a écrit tous les titres pendant la pandémie, lorsqu'elle était désespérée et voulait absolument être sur scène et avec ses fans". La même source précise que "cet album et la promotion seront les plus interactifs depuis le début de sa carrière, car elle veut aller auprès des fans".

July 29 pic.twitter.com/ZenmtPQM9W — TIDAL (@TIDAL) June 16, 2022

Les plus observateurs ont également remarqué que sur le site de Beyoncé, totalement relooké pour l'occasion, il était possible d'acheter une box Renaissance, contenant un t-shirt, un CD et une boîte avec des posters et un livret photo. Le tout pour 38,95 euros. Pour le reste, il faudra patienter.