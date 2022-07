Beyoncé : tout savoir sur son nouvel album "Renaissance"

BEYONCE. Le nouvel album de Beyoncé, baptisé "Renaissance" et attendu dans les bacs ce vendredi, a fuité sur Twitter avant sa sortie.

[Mis à jour le 28 juillet 2022 à 14h43] "La patience est une vertu." Deux jours avant la sortie tant attendue du nouvel album de Beyoncé, Renaissance, celui-ci aurait fuité sur Twitter, donnant accès aux internautes à un lien et à une liste de chansons, qui seraient celles de ce disque, dont la sortie était programmée au vendredi 29 juillet 2022. Qu'à cela ne tienne, plusieurs admirateurs de Queen B assurent qu'ils attendront le jour-J. "La patience est une vertu", peut-on par ailleurs lire sur le compte Instagram shopbeyonce.

L'album Renaissance aurait été mis en rayon accidentellement dans les rayons des magasins Leclerc. Interrogé par BFMTV, Michel-Edouard Leclerc, patron des supermarchés, a indiqué ne pas avoir d'informations sur la mise en vente du disque avant même sa sortie.

Un album country

Renaissance est le septième disque de Beyoncé, annoncé seulement le 16 juin dernier et introduit par un premier single, Break My Soul, sorti le 21 juin. Un premier inédit depuis six ans et le dernier album solo de la chanteuse américaine, Lemonade. Renaissance comptera 16 chansons. Une mention, "Act 1", laisse par ailleurs supposer que ce disque n'est qu'une première partie du nouveau projet de Beyoncé.

Selon le site américain spécialisé Variety, l'album Renaissance serait composé de chansons house et country, élaborées en collaboration avec l'auteur-compositeur Ryan Tedder, qui a travaillé avec Adele, Tawlor Swift ou les Jonas Brothers. D'après le tabloïd The Sun, Beyoncé "a écrit tous les titres pendant la pandémie, lorsqu'elle était désespérée et voulait absolument être sur scène et avec ses fans". La même source précise que "cet album et la promotion seront les plus interactifs depuis le début de sa carrière, car elle veut aller auprès des fans."

La tracklist de l'album Renaissance de Beyoncé

Quelques jours avant la sortie de l'album Renaissance, Beyoncé dévoilait la liste des chansons qui composent ce disque, dont voici le détail :

I'm That Girl Cozy Alien Superstar Cuff It Energy Break My Soul Church Girl Plastic Off the Sofa Virgo's Groove Move Heated Thique All Up in Your Mind America Has a Problem Pure/Honey Summer Renaissance

Beyoncé et le single Break My Soul

Avant la sortie de Renaissance, Beyoncé dévoilait, le 21 juin 2022, la première chanson de son nouveau projet. Un titre très électro baptisé Break My Soul, sorti quasiment par surprise puisque la chanteuse avait simplement écrit sur les réseaux sociaux l'énigmatique phrase "6. BREAK MY SOUL midnight ET", sous entendant que quelque chose se préparait.

Finalement, la chanson Break My Soul a été publiée vers quatre heures du matin, heure française, sur la chaîne YouTube de Queen B. Quelques heures seulement après sa sortie, la vidéo a été visionnée quelque 1,3 million de fois... Preuve de l'attente des fans.