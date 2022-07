Mister You : qui est le rappeur interpellé et incarcéré à Paris ?

MISTER YOU. Selon Le Parisien, le rappeur parisien Mister You, a été interpellé mercredi 20 juillet à Orly et incarcéré à la prison de la Santé.

Le rappeur parisien Mister You a été incarcéré à la prison de la Santé. Selon une information du Parisien, l'artiste de 37 ans a été interpellé à l'aéroport d'Orly alors qu'il partait en vacances avec son fils de 6 ans. Il a été écroué dans le quartier VIP de la prison de la Santé, à Paris. En mars 2021, le rappeur avait été condamné à 24 mois de prison aménageables pour avoir fait la promotion sur les réseaux sociaux, en février 2019, du réseau de drogue francilien Caliweed, l'un des plus gros points de deal d'Île-de-France, rapporte le journal.

Si cette peine de prison était aménageable, il faut que le juge d'application des peines prenne cette décision. Le parquet doit adresser un courrier au mis en cause "pour évoquer justement cet aménagement", explique Le Parisien. Mais "faute de réponse, il décide donc de mettre à exécution la peine" et donc d'envoyer Mister You en prison. Selon son avocat, Mister You n'aurait jamais reçu cette fameuse lettre. Une fiche de recherche avait été émise et transmise aux forces de l'ordre, ce qui a justifié cette interpellation.

Mister You, de son vrai nom Younes Latifi, est né le 5 février 1984 à Paris. D'origine franco-marocaine, l'artiste de 38 ans s'est fait connaître dès 2009 avec sa mixtape Arrête moi si tu peux. Après deux séjours en prison dans des affaires de stupéfiants, il devient également populaire pour avoir échappé à la police pendant plusieurs années. Il est finalement rattrapé par les forces de l'ordre et condamné à une peine de trois ans de détention dont un an avec sursis. En semi-liberté, il sort une autre mixtape, MDR : Mec De Rue, puis un premier album, Dans ma grotte, en octobre 2011. Suivront quatre autres disques et une participation au projet Le classico organisé, à l'initiative de Jul.

Père d'un enfant de six ans, Mister You a également eu des jumeaux au début du mois de juillet 2022. Selon son avocat, interrogé par Le Parisien, son incarcération est "une honte sur le plan humain dans un contexte où mon mandant a vu naître ses jumeaux il y a trois semaines. Nous utiliserons toutes les voies de droit pour permettre sa remise en liberté dans les plus brefs délais."