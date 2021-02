The Notorious B.I.G. sur Netflix : de quoi parle le documentaire ?

NOTORIOUS B.I.G. Netflix vient de dévoiler la bande-annonce du documentaire, intitulé "Biggie : I Got A Story To Tell", qui sera mis en ligne le 1er mars.

"Big voulait juste être le plus grand, il voulait être le meilleur." Netflix vient de dévoiler la première bande-annonce de son documentaire événement Biggie : I got a story to tell, qui sera disponible sur la plateforme le 1er mars 2020. Un film produit par ses proches, qui s'intéresse à l'homme derrière l'artiste, son enfance et ses premiers pas dans le rap. "Christopher Wallace, alias The Notorious B.I.G., demeure à ce jour l'une des icônes du hip-hop, réputé pour son flow distinctif et ses textes autobiographiques. Ce documentaire célèbre sa vie grâce à de rares images des coulisses, et aux témoignages de ses amis et de sa famille les plus proches", peut-on lire dans un communiqué publié par Netflix.

Le documentaire Biggie: I Got a Story to Tell est produit par la mère de l'artiste, Voletta Wallace, ainsi que son ami et collaborateur Diddy (de son vrai nom Sean Combs). Tous deux témoigneront dans le film, qui rassemble des images d'archives inédites de la carrière de The Notorious B.I.G.. "Ce film rend hommage à son vécu et ses origines, et c'est ce qu'il aurait voulu qu'on retienne de lui", explique Diddy dans ce premier trailer. Et de conclure : "Big voulait juste être le plus grand, il voulait être le meilleur, il voulait avoir une influence et un impact positif sur les gens, et cela a été le cas dans le monde entier". D'autres intervenants témoignent dans le documentaire, notamment la veuve du rappeur, Faith Evans et son ami Lil' Cease.

De son vrai nom Christopher Wallace, The Notorious B.I.G., grandit dans le quartier New-yorkais de Brooklyn. Élevé seul par sa mère, celui qui se faisait à l'époque surnommer "Biggie Smalls", s'intéresse très tôt à l'univers de la rue et à ses travers. Drogue, criminalité, mais aussi rap music : il côtoie très vite ces milieux malfamés. À l'école, il rencontre deux autres futures stars de la musique street US : Jay-Z et Busta Rhymes. Après un court séjour en prison pour trafic de drogue, il enregistre un album rapidement repéré par Uptown Records et son célèbre producteur, Puff Daddy. The Notorious B.I.G. est un rappeur américain à la carrière aussi courte que marquante. Après six années marquées par son Gangsta Rap et sa rivalité avec Tupac Shakur, "Biggie" est assassiné le 9 mars 1997 à Los Angeles.

C'est le début de la montée en flèche de la carrière de Christopher Wallace. Après plusieurs apparitions en featuring, à seulement 22 ans, The Notorious B.I.G. commercialise le seul album lancé de son vivant, Ready to Die, le 13 septembre 1994. C'est un succès commercial énorme, notamment grâce aux morceaux Juicy et Big Poppa. Le 19 octobre 1999, l'album est certifié quadruple disque de platine, ce qui fait notamment de lui un classique dans l'histoire du hip-hop. La pochette de l'album est également devenue célèbre. elle représente un enfant coiffé d'une coupe afro, qui ressemble au rappeur. Elle est considérée comme une des meilleures pochettes d'albums de hip-hop.

Considéré comme l'homme du renouveau pour le rap "East Coast", il est fatalement rapidement opposé à l'un des ambassadeurs de la West Coast, Tupac Shakur. Entre clashs par morceaux interposés et déclarations haineuses dans la presse, les deux artistes entretiennent une relation hostile sans limite. Lors de l'assassinat de Shakur en 1996, son rival de l'Est est à de nombreuses reprises cité parmi les potentiels suspects.

Quelques mois plus tard, le rappeur new-yorkais est abattu dans son véhicule par arme à feu. A un feu rouge, The Notorious B.I.G est touché par quatre balles tirées d'une Chevrolet, à Los Angeles, au milieu de la nuit. Transporté à l'hôpital le plus proche, son décès est déclaré à 1h15. Sa mort brutale créera une onde de choc dans tout le pays, alimenté par le flou autour de l'enquête sur l'auteur de la fusillade, qui donne lieu à de nombreuses théories. Trois semaines seulement après sa mort, l'album Life After Death devient un énorme succès commercial, porté par le décès de son auteur.

Le 4 août 1994, The Notorious B.I.G se marie avec la chanteuse de RnB Faith Evans. Ensemble ils ont un fils, Christopher Wallace Jr, dit Little Biggie. Lors de l'assassinat de son mari, ils étaient déjà séparés. Elle lui rend toutefois hommage avec Puff Daddy, en chantant I'll Be Missing You. Faith Evans est l'une des intervenantes du documentaire Netflix, Biggie : I got a story to tell.

Le film Notorious Big, réalisé par George Tillman Jr, est un film biographique, sorti le 16 janvier 2009. Il retrace l'histoire du rappeur, de sa jeunesse à son assassinat. Il fut produit notamment par la mère de The Notorious B.I.G, Voletta Wallace, et de son meilleur ami, Puff Daddy. Son rôle est interprété par l'acteur Jamal Woolard. L'acteur reprend d'ailleurs ce même rôle dans le film biographique sur Tupac Shakur, All eyez on me.

Le 15 janvier 2020, il est annoncé l'entrée de The Notorious B.I.G au Rock & Roll Hall of Fame. Une distinction prestigieuse pour un rappeur, puisque ne sont présents que sept rappeurs : GrandMaster Flash (2007), Run-DMC (2009), Beastie Boys (2012), Public Enemy (2013), LL Cool J (2013), N.W.A (2016) et 2Pac (2017). En 2019, un hommage fut également fait à The Notorious B.I.G dans les rues de Brooklyn, avec des fresques de lui.