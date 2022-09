Timal : après la vidéo de son chien maltraité, une peine plus sévère ?

TIMAL. Après la première condamnation de Timal, le directeur de la SPA de Marseille souhaite porter plainte pour une plainte plus sévère à l'encontre du rappeur, qui s'est filmé en frappant son chien.

[Mis à jour le 02 septembre 2022 à 16h51] Timal condamné. Jeudi 1er septembre, après avoir plaidé coupable devant une juge des libertés et de la détention, le tribunal de Meaux a prononcé sa peine : 6 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de détenir un animal. Interpellé mercredi 31 août, le rappeur français avait été présenté au procureur dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Interrogé par France 3, le directeur de la SPA de Marseille estime que cette peine est "trop légère". "Ça ne devrait plus arriver aujourd'hui ! Ce n'est pas normal de frapper son chien et de s'afficher en plus entrain de le faire (...) "On se pose la question de porter plainte ou de faire appel de sa condamnation, on doit voir avec notre avocat pour voir ce qui serait le mieux."

Que vont devenir les chiens de Timal ?

Le chien maltraité et un second animal, baptisés Vatos et Arya, ont été placés sous la protection de l'association Action Protection Animale, puis placés dans des familles d'accueil différentes. "Craintifs, ils sursautent au moindre geste brusque, jusqu'à s'uriner dessus pour la petite Arya... VATOS, le chien à qui Timal assène les coups de pieds dans sa vidéo, resté douloureux à la manipulation et particulièrement au niveau du crâne", expliquait l'association avant le procès.

A noter également que, selon Le Parisien, Timal a affirmé devant les juges avoir cédé le chien à sa mère, avant la vidéo, qu'il qualifie de "vieille". La mère du rappeur a été placée en garde à vue pour acquisition illégale d'un chien de première catégorie : Vatos, un American Staffordshire Terrier, est considéré comme un chien dangereux et fait l'objet d'interdiction de cession et d'acquisition.

La vidéo de Timal qui fait polémique

C'est sur Snapchat que Timal a posté la fameuse vidéo dans laquelle il frappe son chien. Une séquence de quelques secondes seulement, qui a choqué de nombreux internautes : on y découvre le rappeur asséner trois violents coups de pied sur la tête de l'animal, apeuré dans son panier. Sur une image suivant cette vidéo, Timal montrait son compagnon à quatre pattes affublé d'une muselière.

Une polémique sur Twitter autour de Timal

Provoquant un tollé sur les réseaux sociaux avec sa vidéo, Timal s'est aussi attiré les foudres de défenseurs de la cause animale comme le journaliste Hugo Clément ou la Fondation Brigitte Bardot, qui dénonce "un geste inadmissible" du rappeur et rappelle que la maltraitance animale est punissable de "4 ans de prison et de 60 000 euros d'amende lorsqu'il est commis par le propriétaire de l'animal !"

Booba réagit à la polémique Timal

Depuis, la vidéo et la photo de l'agression ont été supprimées par l'auteur. Cependant, de nombreux internautes ont appelé au boycott de Timal, qui a récemment collaboré avec Booba. Face à la polémique, ce dernier a d'ailleurs pris la parole sur les réseaux sociaux pour défendre son "p'tit frère." "J'espère que tu regrettes ton geste qui est inacceptable, mais pas impardonnable", commence B2O dans un message posté sur Twitter.

"Ils se réjouiront de tes erreurs. Je me réjouirai si tu les répares. T'as merdé sur ce coup, mais tu leur prouveras que tu n'es pas mauvais. J'suis dégoûté de toute cette histoire, mais ça va aller p'tit frère. Certains frappent des femmes et ne subissent pas ce tabassage médiatique... Que la force soit avec toi", ajoute Booba, qualifiant les faits d'"épisode certes regrettable, mais pas insurmontable."

Qui est le rappeur Timal ?

Né le 10 juillet 1997 à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, Ruben Louis, alias Timal, s'est fait connaître dès 2016 en postant des freestyles sur la plateforme YouTube. En 2018, il sort son premier album, intitulé Trop chaud et certifié disque de platine. Un deuxième opus, Caliente, sort en 2020 et donne lieu à deux rééditions, puis un troisième, Arès, en 2021. Timal a collaboré avec de nombreux artistes incontournables de la scène rap française, comme Jul, Heuss l'Enfoiré, Booba ou Maes.

Timal et Caméléon, feat. Booba

Avant de faire parler de lui pour de la maltraitance animale, le 26 août dernier, Timal dévoilait la chanson Caméléon, en collaboration avec Booba. Une chanson, extraite de l'album Arès, sortie accompagnée d'un clip, visionné plus d'un million de fois sur la plateforme YouTube.