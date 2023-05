Sum 41 : le groupe annonce sa séparation... après un album et une tournée

Dans un communiqué de presse diffusé sur les réseaux sociaux, le groupe de rock canadien Sum 41 annonce sa séparation.

"Sum 41 va être dissous." Dans un communiqué de presse diffusé sur ses réseaux sociaux le 8 mai 2023, le groupe de rock canadien annonce sa séparation. "Constituer Sum 41 depuis 1996 nous a apporté certains des meilleurs moments de nos vies. Merci pour ces 27 dernières années. Nous serons éternellement reconnaissants envers nos fans, anciens ou nouveaux, qui nous ont supportés dans toutes les étapes", peut-on lire dans le même document de la formation portée par le chanteur Deryck Whibley, le bassiste Jason McCaslin, les guitaristes Dave Baksh et Tom Thacker et le batteur Frank Zummo.

Les membres de Sum 41 promettent toutefois qu'ils ne se sépareront qu'après avoir achevé "toutes leurs dates de tournée cette année", et publié leur "dernier album", baptisé Heaven : x : Hell, qui sera suivi lui-même d'une ultime tournée d'adieux.

Formé le 41ème jour de l'été 1996 (d'où son nom) dans l'Ontario, le groupe Sum 41 s'est illustré durant ses 27 années de carrière grâce à de nombreux tubes et albums, comme All Killer, No Filler sorti en 2001, porté par le tube In Too Deep. Au total, Sum 41 a publié huit albums et est écouté par plus de 9 millions de personnes sur Spotify.