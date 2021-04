Bon Entendeur : "Alba", un single avec Sofiane Pamart avant un nouvel album

BON ENTENDEUR. Le collectif français Bon Entendeur dévoile "Alba", le second titre de leur prochain album, "Minuit", en collaboration avec le pianiste Sofiane Pamart.

Une danseuse, un piano et l'Opéra de Paris vide. Le collectif français Bon Entendeur dévoile Alba, un deuxième single annonçant leur album à venir, Minuit. Sur ce morceau, Arnaud Bonet, Pierre Della Monica et Nicolas Boisseleau ont collaboré avec le pianiste Sofiane Pamart, installé sur son piano au milieu des escaliers de l'Opéra Garnier, à Paris. Outre la chanson, c'est le clip d'Alba qui séduit : les artistes ont invité Marion Gauthier de Charnacé, danseuse du Ballet national de Paris. Des images en noir et blanc, à travers l'Opéra, pour un clip réalisé par Alexandre Brisa, qui sublime ce nouveau single.

"Je suis très heureuse de pouvoir collaborer avec Bon Entendeur et Sofiane Pamart. Quand ils m'ont parlé de ce projet, j'ai tout de suite pensé à Marion Gautier de Charnacé qui serait parfaite pour compléter ce trio d'artistes. L'idée de pouvoir filmer ce clip dans un théâtre vide fait un écho particulier à la période que nous vivons, et c'est un moyen de pouvoir montrer que nous sommes toujours capables de créer en ces temps difficiles", explique Aurélie Dupont, Directrice du Ballet de l'Opéra national de Paris, dans un communiqué de presse. Le prochain album de Bon Entendeur, Minuit, est attendu dans les bacs le 25 juin prochain.