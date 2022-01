Nirvana : pourquoi Spencer Elden, le bébé de "Nevermind" porte plainte

NEVERMIND. Spencer Elden, le célèbre bébé nu sur la pochette de l'album "Nevermind" de Nirvana, porte plainte pour la seconde fois contre le groupe.

Il est le plus célèbre bébé du rock mondial : Spencer Elden, qui est âgé de quatre mois lorsqu'il pose nu, dans une piscine, le regard lorgnant sur un billet d'un dollar accroché à un hameçon, pour les besoins de la pochette de l'album Nevermind de Nirvana, sorti en 1991 et écoulé à plus de 30 millions d'exemplaires. Après une première plainte déposée fin août, classée sans suite par le juge en charge du dossier le 3 janvier dernier, Spencer Elden a de nouveau déposé plainte.

Aujourd'hui âgé de 30 ans, il dénonce l'utilisation de son image sans son autorisation ou celle de ses parents et "l'exploitation commerciale d'images à caractère pédopornographique de sa personne", rapporte l'AFP. A l'époque de sa première plainte, le plaignant réclamait 150 000 dollars de dommages et intérêts aux 17 personnes qu'il poursuit, dont les anciens membres de Nirvana et Courtney Love, exécutrice testamentaire de Kurt Cobain.

Toujours lors de cette première plainte, les avocats des accusés dénonçaient la mauvaise foi de Spencer Elden, qui, expliquaient-ils, "a passé trois décennies à profiter de sa célébrité en tant que 'bébé Nirvana' autoproclamé. Il a refait la photo en échange de rémunérations à de nombreuses reprises ; il s'est fait tatouer le titre de l'album Nevermind sur la poitrine (...), il a dédicacé des copies de la couverture de l'album pour les vendre sur eBay et il a utilisé ce lien pour essayer de draguer des femmes." Après avoir classé une première fois cette plainte sans suite, pour le motif que le plaignant n'avait pas répondu en temps voulu aux arguments que lui opposaient les avocats de Nirvana, Spencer Elden aura-t-il gain de cause ?