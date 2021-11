"Dalton" : qui sont les rappeurs qui sèment le chaos à Lyon ?

LES DALTONS. Gérald Darmanin a annoncé l'interpellation de deux membres du "Gang des Daltons", qui défraie la chronique à Lyon.

Mais que veulent les Daltons ? Depuis plusieurs jours, ce gang de rappeurs lyonnais, habillés de jaune et noir comme les célèbres frères dans Lucky Luke, défraient la chronique à Lyon. Entre rodéos urbains dans le centre ville et irruption sur la pelouse du match de la Ligue Europa entre l'OL et le Sparta Prague le 4 novembre dernier, les Daltons assument vouloir provoquer les autorités. Deux individus avaient été interpellés après cette invasion. Le samedi 23 octobre, trois membres de ce collectif avaient déjà été arrêtés. Ils doivent être jugés le 26 novembre prochain.

Mais qui sont ces Daltons ? Entre blagues et revendications, la distinction semble difficile à faire. "On est un peu des Gilets Jaunes et noirs", a lancé l'un d'entre eux, visage masqué, sur le plateau de Touche pas à mon poste lundi 8 novembre. "Ce qu'on fait reste symbolique. On a pris un axe. On a fait ce qu'on a fait pour être entendu. Il ne s'agit pas de dire au monde entier faites comme nous", ajoute un autre.

Le groupe "Les Daltons", qui fait polémique, s'exprime dans #TPMP ! pic.twitter.com/0O3HXWUU0j — TPMP (@TPMP) November 8, 2021

A l'origine de ce collectif, deux clips vidéo, Les Daltons et Les Daltons 2, sortis respectivement en février et en octobre 2021. On y découvre des images des fameux presque bandits du Far West faire des rodéos sur les grands axes du huitième arrondissement de Lyon. Un certain Many GT, qui a posté ces clips, est actuellement incarcéré à la prison de Corbas, près de Lyon. Le rappeur a écopé de neuf mois d'emprisonnement ferme pour sa participation à ces rodéos urbains.

"La seule chose qu'on demande c'est la libération de Many-GT rapidement parce qu'il a déjà purgé une bonne partie de sa peine, et un feat avec la chanteuse Angèle", ont déclaré les Daltons à l'AFP après avoir escaladé le grillage de la maison d'arrêt pour lancer un colis au-dessus du mur d'enceinte.

Gérald Darmanin : "Il y a des faits inacceptables, bien sûr qu'il y a des actes de délinquance (...) Mais notre réponse est ferme et à chaque fois nous avons des résultats"#Europe1 pic.twitter.com/IOJaMupVxE — Europe 1 (@Europe1) November 10, 2021

Ce mercredi 10 novembre, Gérald Darmanin, invité sur Europe 1, a annoncé l'interpellation de deux membres du gang. "Il y a des faits inacceptables, bien sûr qu'il y a des actes de délinquance (...) Mais notre réponse est ferme et à chaque fois nous avons des résultats", a souligné le ministre de l'Intérieur.