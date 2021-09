Akhenaton : guéri du Covid-19, le leader d'IAM toujours contre le vaccin

IAM. Le rappeur Akhenaton avait été hospitalisé cet été après avoir été testé positif au Covid-19. Sur France 2, le leader d'IAM réaffirme son opposition au vaccin et au pass sanitaire.

"Je ne suis pas antivax, je ne veux pas me faire ce vaccin-là." Invité ce jeudi 2 septembre dans Télé-Matin, sur France 2, le rappeur Akhenaton est revenu sur son hospitalisation et sur son opposition au vaccin et au pass sanitaire. En août dernier, le rappeur de 52 ans avait dû être hospitalisé pour une "gêne respiratoire" après avoir été testé positif au Covid-19. A l'époque, la presse affirmait qu'Akhenaton avait été admis en réanimation, une rumeur démentie par son entourage. "Je n'aurais pas repris les concerts si j'étais allé en réa. Ils m'ont réoxygéné avec une machine qui s'appelle Optiflow. Et après je suis resté trois jours en observation, pas en réa", explique l'artiste sur France 2, dénonçant une "hystérie médiatique".

Avant son hospitalisation, qui a entraîné l'annulation de plusieurs concerts d'IAM, Akhenaton avait exprimé sur Instagram son opposition à la vaccination et au pass sanitaire. Une position qu'il défend toujours aujourd'hui, se défendant d'être antivax d'une manière bien singulière. "Pour être antivax, il faut déjà voir un vaccin. Et aujourd'hui, la loi européenne ne reconnaît pas cette thérapie-là comme étant un vaccin mais comme une thérapie génique (sic). "Je ne suis pas antivax, je ne veux pas me faire ce vaccin-là. C'est très différent", avance-t-il. Rappelons que l'idée selon laquelle les vaccins ARN sont des "thérapie géniques" est erronée, comme l'explique très clairement l'Inserm.

Pour Akhenaton, le pass sanitaire est une "mesure politique" : "J'ai pris position parce que pour moi ce n'est pas une mesure scientifique. Le métro s'en passe, le train ne s'en passe pas. C'est scientifique ? C'est politique ! L'Assemblée nationale sans pass et les concerts avec pass. C'est scientifique ? Non, c'est politique."