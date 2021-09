Indochine en concert : où et comment voir le live ?

INDOCHINE. Indochine donne un concert gratuit en livestream, sur YouTube, ce mercredi 29 septembre pour fêter les 40 ans du groupe.

"29 septembre 1981 - 29 septembre 2021". Pour célébrer les 40 ans du groupe, Indochine a donné rendez-vous à ses fans ce mercredi 29 septembre pour un concert événement... et virtuel. Nicola Sirkis et sa bande se produiront en live, lors d'une performance gratuite qui sera retransmise en direct sur YouTube à partir de 18 heures. Un livestream musical qui se poursuivra avec une "afterparty" lors de laquelle Nicola Sirkis et Oli de Sat répondront aux questions des spectateurs en lignes, à partir de 19h30 (en exclusivité pour les membres YouTube Music et YouTube Premium).

Pour assister au concert YouTube d'Indochine, les fans pourront cliquer sur ce lien ou le suivre ci-dessous. De quoi donner l'eau à la bouche des fans du groupe français, qui s'apprête à repartir sur les routes de France pour leur Central Tour, qui passera par Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon et Lille à l'été 2022.

Pour cette tournée anniversaire, Indochine a mis les petits plats dans les grands en annonçant un scénographie inédite, ornée d'un "écran central à 360° de plus de 2000 m², le plus grand jamais réalisé, et spécialement conçu pour les stades du Central Tour", comme promis sur le site du groupe. Voici la liste des concerts d'Indochine :

Paris , Stade de France : samedi 21 mai 2022

, Stade de France : samedi 21 mai 2022 Bordeaux , Matmut Atlantique : samedi 4 juin 2022

, Matmut Atlantique : samedi 4 juin 2022 Marseille , Orange Vélodrome : samedi 11 juin 2022

, Orange Vélodrome : samedi 11 juin 2022 Lyon , Groupama Stadium : samedi 25 juin 2022

, Groupama Stadium : samedi 25 juin 2022 Lille, Stade Pierre Mauroy : samedi 2 juillet 2022 + dimanche 3 juillet 2022

Inutile de préciser que la tournée anniversaire d'Indochine va attirer les foules. D'ailleurs, quasiment tous les concerts du Central Tour affichent déjà complet. Il reste des billets pour les dates à Marseille le 11 juin 2022 et à Lille le 3 juillet 2022. Les places sont disponibles dans tous les points de vente habituels, sur le site de la tournée, La Fnac ou Seetickets.