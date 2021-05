Ultra Vomit : la vidéo de Mc Fly et Carlito avec Macron critiquée, le groupe se justifie

ULTRA VOMIT. Le groupe de métal français Ultra Vomit est apparu à la fin de la vidéo de Mc Fly et Carlito, lors du concours d'anecdotes avec Emmanuel Macron à l'Elysée. Cette sortie leur a valu de vives critiques.

Coup de projecteur ou mauvaise pub ? Le groupe de métal français Ultra Vomit s'est attiré les foudres de leur public et de nombreux internautes en apparaissant dans la vidéo de Mc Fly et Carlito, publiée ce dimanche 23 mai 2021. Le quatuor nantais, qualifié de "meilleur groupe de métal français avec Gojira" par les deux youtubeurs, sont apparus pour un concert privé au fond du jardin de l'Elysée, face au président de la République Emmanuel Macron. Et c'est là que ça coince pour les fans du groupe, qui sont des centaines à leur faire savoir en commentaires sur Facebook, les qualifiants de "vendus" ou exprimant leur "déception".

Autant de commentaires poussant le groupe à s'exprimer sur Facebook dans un long message, évoquant "une occasion qu'aucun autre groupe n'aura jamais." "Oh, on se doute bien qu'on risque d'en froisser certains d'entre vous (...) Bref, on sait bien que certains vont tiquer (et que des tiques vont certer) mais gardez juste à l'esprit qu'après avoir inversé les lettres sur la façade de l'Olympia, l'étape suivante était obligatoirement de jouer du grind à l'Élysée. Tout autre interprétation chiante à base de "tous des politiques" serait une interprétation chiante", peut-on lire dans le message.