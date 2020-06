"Jean-Baptiste Guégan : pourquoi le retour de "la voix de Johnny" sur M6 est exceptionnel"

Présent dans La France a un incroyable talent - La Bataille du jury, Jean-Baptiste revient sur M6 pour la première fois depuis qu'il a remporté l'édition 2018 de LFAUIT.

[Mis à jour le 23 juin 2020 à 17h04] Sosie vocal de Johnny Hallyday, Jean-Baptiste Guégan s'est imposé lors de la saison 2018 de La France a un incroyable talent. Depuis, il n'était pas revenu sur les plateaux de M6, trop occupé qu'il était par ses différents projets artistiques, disque et tournée en tête. Le revoilà pourtant sur la chaîne à l'occasion du lancement de La France a un incroyable talent - La Bataille du jury, un spin-off qui oppose les finalistes et gagnants du talent-show de M6. Jean-Baptiste Guégan y remet donc en jeu son titre face à d'autres candidats emblématiques des dernières saisons. Le chanteur qui a fait carrière grâce à sa voix qui sonne à s'y méprendre comme celle de Johnny Hallyday, explique pourquoi il a souhaité se relancer dans la compétition.

Il explique à Télé Loisirs qu'il a dû garder le secret sur sa participation à l'émission spin-off, d'où ses réponses sibyllines il y a quelques mois. Pour le magazine télé, il raconte avoir "accepté tout simplement parce qu'on me l'a proposé. Et aussi, parce que je connais bien les membres du jury. J'ai créé des relations depuis que j'ai gagné La France a un incroyable talent. Ça reste des moments inoubliables." Il précise d'ailleurs être compétiteur dans l'âme et se frotter à des favoris des saisons précédentes a été pour lui une envie supplémentaire. "Quand on a goûté une fois à la compétition… Oui, je suis assez compétiteur, et on peut dire que je fais partie des favoris". Pour le souvenir, retrouvez ci-dessous une des prestations de Jean-Baptiste Guégan lors de la saison 2018 de LFAUIT.