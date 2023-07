Mort de CoCo Lee : la chanteuse, voix de Mulan, s'est suicidée

La chanteuse sino-américaine, star en Chine, a été retrouvée morte à l'âge de 48 ans, ce mercredi 5 juillet.

Elle avait prêté sa voix à l'inoubliable héroïne Mulan : la chanteuse sino-américaine CoCo Lee a été retrouvée morte mercredi 5 juillet, annonce sa famille sur les réseaux sociaux. Star de la chanson en Chine, elle était âgée de seulement 48 ans. Selon le communiqué publié sur Instagram par ses sœurs, Carol et Nancy, CoCo Lee se serait suicidée à son domicile quelques jours plus tôt. "CoCo souffrait de dépression depuis quelques années, mais son état s'est considérablement détérioré au cours des derniers mois", peut-on lire dans la publication.

Et de détailler : "Bien que CoCo ait cherché une aide et ait fait de son mieux pour lutter contre la dépression, le démon qui sommeillait en elle a malheureusement eu raison d'elle. Le 2 juillet, elle s'est suicidée chez elle et a été envoyée à l'hôpital. Malgré les efforts de l'équipe hospitalière pour la sortir du coma, elle est finalement décédée le 5 juillet 2023."

Née le 17 janvier 1975 à Hong Kong, CoCo Lee s'était fait connaître en Chine dans les années 1990, devenant très populaire dans son pays d'origine. La chanteuse avait prêté sa voix à la version chinoise du film d'animation Disney Mulan, sorti en 1998, puis avait interprété, entre autres, la bande-originale de Tigre et Dragon, en 2000.