Bon plan vinyle : 3 CD achetés = 10 euros offerts à la Fnac

BON PLAN VINYLE. La Fnac propose actuellement plusieurs belles offres sur différents CD et vinyles. Il est possible d'en profiter jusqu'au 30 août prochain sur panel de 10 albums différents sélectionnés par le revendeur français.

Depuis maintenant quelques années, le vinyle semble retrouver sa célébrité d'antan. Les grands revendeurs le savent et n'hésitent pas à proposer de jolies offres de promotion sur ce format plutôt atypique. La Fnac propose actuellement une opération sur une sélection de 10 vinyles et CD sélectionnés parmi différents styles musicaux. Du 12 juillet 2021 au 30 août 2021, il est possible de cagnotter 5 euros sur sa carte Fnac pour l'achat de 2 CD/vinyle parmi la sélection proposée. Mieux encore : vous pouvez cagnotter 10 euros sur votre compte Fnac si vous faites l'acquisition de 3 albums (format CD ou vinyle) parmi ces mêmes choix d'artistes triés pour l'occasion.

Des euros offerts pour l'achat de 2 ou 3 CD/vinyles

Parmi la sélection effectuée par la Fnac, on retrouve plusieurs artistes aux albums plus ou moins récents. On notera notamment Billie Eilish avec son deuxième album studio "Happier than ever", dans une édition limitée Fnac avec un disque bleuté du plus bel effet. Une superbe occasion pour y retrouver les meilleurs morceaux de la jeune chanteuse. On retrouve également le groupe français Bon Entendeur qui revient avec un nouvel album sorti en juin dernier et sobrement intitulé "Minuit", ou encore le duo français Polo & Pan, de retour également cette année avec leur nouvel album "Cyclorama", également disponible en édition limitée Fnac.

Happier Than Ever Edition Limitée Exclusivité Fnac Vinyle Bleu Pâle 47,74 € 34,99 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

L'ensemble des vinyles et CD compatibles avec l'offre est à retrouver sur le site officiel de la Fnac. Cette opération spéciale "5/10€ offerts pour l'achat de 2/3 vinyles ou CD" se déroulent actuellement du 12 juillet 2021 au 30 août 2021 dans la limite des stocks disponibles. Offre réservée aux adhérents Fnac et non cumulable avec toute autre promotion réservée ou non aux adhérents, valable dans votre magasin et sur le site Fnac.com