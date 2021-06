Bon plan vinyle : 59% de réduction sur un vinyle de Daft Punk

BON PLAN VINYLE. Rarement concerné par des offres de promotion, le vinyle édition spéciale de "Random Access Memories" du groupe mythique Daft Punk est en baisse de prix. Une occasion unique pour mettre la main sur un album culte.

Un vinyl, c'est beau, c'est agréable à écouter, mais c'est aussi un coût. Certains peuvent rapidement valoir plusieurs dizaines voir centaines d'euros. C'est pourquoi les promotions sur les vinyles peuvent se révéler très intéressantes. C'est le cas actuellement sur l'album "Random Access Memories" du groupe Daft Punk disponible avec une réduction de 29 euros sur son prix initial.

Random Access Memories (Double Vinyle) 49,00 € 19,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Un disque culte en édition spéciale limitée

Dire que ce quatrième album studio du groupe français Daft Punk était attendu relève de l'euphémisme. Autant apprécié que critiqué lors de sa sortie, ce disque rassemble plusieurs grands noms de la musique comme Pharrell Williams ou Julian Casablancas du groupe The Strokes. Parmi les 13 pistes désormais cultes qui composent l'album "Random Access Memories", on retrouve notamment les tubes "Get Lucky", "Lose Yourself To Dance" ou encore "Instant Crush" dont les tonalités vous feront danser pendant de nombreuses heures. Un disque incontournable et actuellement disponible pour seulement 19,99 euros au lieu de son tarif habituel de 49 euros.