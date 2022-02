Victoires de la musique 2022 : Orelsan, Clara Luciani, Stromae... Les grands gagnants

VICTOIRES DE LA MUSIQUE. Clara Luciani et Orelsan repartent respectivement avec deux et trois Victoires de la musique. Stromae lui, aura offert l'une des plus belles performances de la cérémonie.

[Mis à jour le 14 février 2022 à 06h57] Les 37èmes Victoires de la musique ont eu lieu ce vendredi 11 février 2022, depuis la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt. Présidée par Stromae, la cérémonie des Victoires de la musique était présentée par Laury Thilleman et Olivier Minne. Tout au long de la soirée, les artistes ont été récompensés dans huit catégories : Artiste masculin, Artiste féminine, Révélation masculine, Révélation féminine, Album, Chanson originale, Concert et Création audiovisuelle.

Les deux grands gagnants de la soirée sont Orelsan, qui décroche trois Victoires et Clara Luciani, qui repart avec deux trophées. Chacun était nommé dans quatre catégories. L'autre grand gagnant de la soirée restera Stromae, qui a offert au public de la cérémonie l'une des plus belles performances de ces Victoires 2022.

Tout au long de la soirée, les artistes nommés ont été récompensés dans les huit catégories que comptaient les Victoires de la musique 2022. Voici le palmarès complet de cette 37ème cérémonie :

Création audiovisuelle de l'année : Montre jamais ça à personne - Orelsan

: Montre jamais ça à personne - Orelsan Artiste masculin de l'année : Orelsan

: Orelsan Artiste féminine de l'année : Clara Luciani

: Clara Luciani Chanson originale de l'année : L'odeur de l'essence - Orelsan

: L'odeur de l'essence - Orelsan Révélation masculine de l'année : Terrenoire

: Terrenoire Révélation féminine de l'année : Barbara Pravi

: Barbara Pravi Album de l'année : Coeur - Clara Luciani

: Coeur - Clara Luciani Concert de l'année : Ben Mazué

Clara Luciani, en remportant la Victoire de la musique de l'artiste de l'année, a succédé à Pomme. L'interprète de Respire encore avait d'ailleurs déjà remporté ce trophée en 2020. Un deuxième trophée pour la chanteuse, qui repart également avec la Victoire de la musique de l'Album de l'année, pour son deuxième disque, Cœur.

De son côté, Orelsan, qui avait tout pour faire une moisson de prix, a, comme prévu, été sacré aux Victoires de la musique. Sur quatre nominations (comme Clara Luciani), il repart avec trois titres : Artiste de l'année, Chanson de l'année pour L'odeur de l'essence et Création audiovisuelle de l'année pour son documentaire Montre jamais ça à personne.

L'autre gagnant de la soirée des Victoires de la musique restera Stromae. Le chanteur, président d'honneur de la cérémonie, a ouvert la soirée avec une superbe performance, d'abord animée en tuto pour apprendre la chorégraphie de Santé, single extrait de son prochain album, qu'il a ensuite interprété sur la scène des Victoires entouré de ses musiciens. Le Belge est ensuite apparu pour remettre le trophée d'Artiste de l'année à Orelsan. Multitude, le nouvel album de Stromae, est attendu au printemps.

Découvrez la liste complète des artistes qui étaient nommés aux Victoires de la musique 2022 dans chacune des huit catégories de cette 37ème édition :

Artiste masculin :

Julien Doré

Feu! Chatterton

Orelsan

Artiste féminine :

Juliette Armanet

Hoshi

Clara Luciani

Révélation masculine :

Chien noir

Myd

Terrenoire

Révélation féminine :

L'Impératrice

Barbara Pravi

Silly Boy Blue

Album :

Brûler le feu - Juliette Armanet

Civilisation - Orelsan

Cœur - Clara Luciani

Géographie du vide - Hubert-Félix Thiéfaine

Palais d'argile - Feu! Chatterton

Chanson de l'année :

Bruxelles je t'aime - Angèle

Le dernier jour du disco - Juliette Armanet

L'odeur de l'essence - Orelsan

Monde nouveau - Feu! Chatterton

Respire encore - Clara Luciani

Concert :

Hervé

Ben Mazué

Woodkid

Création audiovisuelle :

Bruxelles, je t'aime - Angèle

Le reste - Clara Luciani

Montre jamais ça à personne - Orelsan

Cette année, comme l'an passé, les artistes étaient nommés dans huit catégories : Artiste masculin, Artiste féminine, Révélation masculine, Révélation féminine, Album, Chanson originale, Concert et Création audiovisuelle. Petite nouveauté donc par rapport à l'année dernière, la catégorie Concert faisait son retour dans la liste, mais englobait les deux dernières années, en raison des annulations liées à la pandémie de Covid-19. Une situation sanitaire qui avait également bouleversé dès l'année dernière la catégorie Révélations de l'année, devenue non mixte (auparavant Révélation scène et Album révélation), mais séparée en "masculine" et "féminine".

Pour les Victoires de la musique 2022, le public a une fois de plus eu la possibilité de voter dans deux catégories : celle de la Chanson originale et celle de la Création audiovisuelle. Les votes étaient ouverts du 10 janvier 2022 à 20 heures au 10 février 2022 à 20 heures, veille de la cérémonie. Il était possible de voter sur le site de France Télévisions, une fois par jour, avec une adresse mail. Pour les autres catégories, les votes étaient confiés à un collège de votants, composé de 900 personnes, professionnels de la filière musicale et membres "hors industrie musicale", recrutés sur lettre de motivation.