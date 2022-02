Victoires de la musique 2022 : quels artistes gagnants ? Suivez la cérémonie en direct

VICTOIRES DE LA MUSIQUE. La 37ème cérémonie des Victoires de la musique, qui a lieu ce vendredi 11 février 2022, sera présidée par Stromae et présentée par Laury Thilleman et Olivier Minne.

21:52 - Orelsan sur scène aux Victoires Il est indiscutablement la star de la soirée (et a d'ailleurs déjà raflé un trophée sur ses quatre nominations) : Orelsan s'avance sur les planches de la Seine Musicale pour interpréter L'odeur de l'essence, sublime titre extrait de son dernier album, Civilisation. Le morceau est d'ailleurs nommé dans la catégorie Chanson originale de l'année.

21:49 - Jacques et Thomas Dutronc sur scène Après la séquence émotion, place à la musique avec Jacques et Thomas Dutronc qui reprennent Et moi et moi et moi, tube incontournable de la discographie du "premier punk" comme l'appelait Johnny Depp. Père et fils repartiront d'ailleurs prochainement en tournée, ensemble. Jacques Dutronc j'aura d'ailleurs pas attendu la fin de la chanson pour aller récupérer sa Victoire d'honneur.

21:44 - Une Victoire d'honneur pour Jacques Dutronc L'an dernier, c'est Jane Birkin qui avait été honorée. Pour cette édition 2022 des Victoires de la musique, c'est au tour de Jacques Dutronc de recevoir un trophée d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, après un magnéto retraçant son incroyable carrière et revenant sur ses plus grands tubes. Et c'est Thomas Dutronc, son fils et artiste également, qui remet la Victoire d'honneur à son père, installé dans le public. "Il est fort, c'est mon papa", lance le guitariste à la foule. "Je suis tellement fier de toi, fier d'être ton fils et fier de repartir en tournée avec toi", ajoute Thomas Dutronc, devant un Jacques essuyant une larme.

21:41 - Roselyne Bachelot dans le public des Victoires Dans le public des Victoires de la musique, plusieurs personnalités se sont installées dans les gradins de la Seine Musicale, notamment Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, saluée par Olivier Minne et Laury Thilleman.

21:37 - Clara Luciani défend son titre aux Victoires de la musique Elle est l'une des grandes favorites de ces 37èmes Victoires de la musique : Clara Luciani ! La chanteuse française s'est avancée sur scène pour interpréter Respire encore, l'un des singles de son dernier album, Coeur. Clara Luciani a encore trois espoirs de Victoires ce soir : Artiste féminine de l'année, Album ou Chanson de l'année. Faut qu'ça bouge, faut qu'ça tremble, faut qu'ça transpire encore !



Merci #ClaraLuciani, ça fait du bien ! #Victoires2022 pic.twitter.com/VMV0I7za72 — France 2 (@France2tv) February 11, 2022

21:30 - La Victoire de la Création audiovisuelle est attribuée à.. Première catégorie à connaître son lauréat pour ces Victoires de la musique 2022, celle de la Création audiovisuelle de l'année. Le trophée avait été remporté par Julien Doré l'an passé pour le clip de Nous. Cette année, ils étaient trois nommés : Bruxelles, je t'aime - Angèle ; Le reste - Clara Luciani et Montre jamais ça à personne - Orelsan. Et, c'était attendu, c'est Orelsan qui décroche la Victoire de la musique de la Création audiovisuelle de l'année ! Un deuxième trophée pour celui qui l'avait déjà remporté en 2018 pour Basique. Et le premier d'une longue soirée de récompenses qui s'annonce pour le rappeur à succès.

21:25 - Damso rejoint Angèle sur scène Après avoir interprété son tube Bruxelles, je t'aime, Angèle enchaîne avec un autre single extrait de son dernier disque, Démons, chanté en duo avec le rappeur belge Damso... qui la rejoint sur la scène des Victoires de la musique ! Angèle, on t'aime ! ???? ???? #Victoires2022 https://t.co/hf63B0ZLS3 pic.twitter.com/pY3PobNp4R — France 2 (@France2tv) February 11, 2022

21:22 - Angèle sur la scène des Victoires de la musique Elle est nommée dans les catégories Création audiovisuelle et Chanson originale de l'année : Angèle ! La chanteuse belge s'avance sur la scène des Victoires de la musique pour interpréter son titre Bruxelles, je t'aime, extrait de son dernier album, Nonante-Cinq, assise sur une gaufre géante.

21:20 - "La cérémonie des Victoires de la musique est ouverte" Après la jolie prestation de Stromae sur son titre Santé, ce dernier déclare la 37ème cérémonie des Victoires de la musique ouverte ! Le chanteur belge cède sa place à Laury Thilleman et Olivier Minne, présentateurs de cette soirée.

21:15 - Stromae, chorégraphe des Victoires avec "Santé" C'est avec un tuto de chorégraphie que la prestation de Stromae débute en ouverture de ces Victoires de la musique 2022. En version animée, le chanteur apprend aux téléspectateurs à danser avec lui sur Santé, premier single de son prochain album, Multitude, attendu au printemps. Sur scène, Stromae apparaît entouré de ses quatre musicien pour entonner ce titre, qui est déjà un tube avec 30 millions de vues sur YouTube... .@Stromae ouvre la soirée des #Victoires2022 : avec la choré à refaire chez vous ! https://t.co/hf63B0ZLS3 pic.twitter.com/8Bn1VNDYaG — France 2 (@France2tv) February 11, 2022

21:14 - The Show Must Go On ! The Show Must Go On sur France 2 ! La cérémonie s'ouvre sur un tableau somptueux de danseurs, évoluant sur le tube culte de Queen sur les planches de la Seine Musicale de Boulogne Billancourt, reprise par l'orchestre des Victoires de la musique.

21:12 - Les Victoires de la musique 2022, c'est parti ! L'heure est arrivée ! La 37ème cérémonie des Victoires de la musique débute maintenant, en direct sur France 2 et France Inter. Il est aussi possible de suivre cette cérémonie avec nous, dans ce live.

21:05 - Laury Thilleman et Olivier Minne aux commandes des Victoires Après Stéphane Bern, c'est Olivier Minne qui reprend les rennes de la présentation des Victoires de la musique 2022 ! Il accompagnera l'ancienne Miss France, Laury Thilleman, déjà présente les éditions précédentes.

20:57 - Jacques Dutronc à l'honneur des Victoires de la musique A cérémonie exceptionnels, invités exceptionnels. Outre la présence événement de Stromae, président de ces 37èmes Victoires de la musique, c'est Jacques Dutronc qui se verra remettre un trophée d'honneur durant la soirée.