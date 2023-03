NRJ Music Awards 2023 : quelle date pour la cérémonie de TF1 ?

NMA 2023. La 25ème cérémonie des NRJ Music Awards se tiendra en novembre 2023, au Palais des festivals et des congrès de Cannes.

Cap sur les NRJ Music Awards 2023 ! Dans un communiqué de presse diffusé lundi 27 mars, NRJ et TF1 annoncent la date et le lieu de la 25ème cérémonie des NMA : la soirée se tiendra le vendredi 10 novembre 2023 à 21h10 en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.

Comme chaque année, les NRJ Music Awards récompenseront les artistes à avoir marqué l'année, dans différentes catégories. Les gagnants seront, une fois de plus, désignés par le public. A noter que la liste des catégories et des nommés sera rendue publique début octobre et soumise aux votes des internautes jusqu'au jour de la cérémonie.

Révélation francophone : Lujipeka

Révélation internationale : Sofia Carson

Artiste féminine francophone : Angèle

Artiste féminine internationale : Lady Gaga

Artiste masculin francophone : Orelsan

Artiste masculin international : Ed Sheeran

Chanson internationale : As It Was - Harry Styles

Collaboration francophone : Bigflo & Oli feat. Julien Doré - Coup de Vieux

Collaboration internationale : Camila Cabello feat. Ed Sheeran - Bam Bam

Groupe/duo francophone : Bigflo & Oli

Groupe/duo international : Imagine Dragons

Clip francophone : Coup de Vieux - Bigflo & Oli feat. Julien Doré

Clip international : As It Was - Harry Styles

DJ : David Guetta

Social hit : Tout va bien - Alonzo feat. Ninho & Naps

Reprise/adaptation : Suavemente - Soolking

Tournée francophone : Orelsan

Chanson francophone : Qui on est - M. Pokora

​​​​​Les catégories des NRJ Music Awards

Pour son édition 2022, les NRJ Music Awards comptaient donc quatre catégories supplémentaires, qui s'ajoutaient à celles déjà connues les années précédentes. Au total, les artistes ont été récompensés dans 18 catégories, dont les quatre inédites que sont :

Clip francophone et Clip international : ces catégories ont été dissociées ;

Social Hit : récompense l'artiste qui a émergé grâce aux réseaux sociaux ou médias digitaux ;

Reprise et/ou adaptation ;

Tournée francophone : les NRJ Music Awards soulignent le fait de mettre en valeur le live.

Pour la première fois, le public a pu voter pour ses artistes et ses chansons préférés jusqu'au jour de la cérémonie. Les votes ouvraient le lundi 10 octobre à partir de 12 heures et jusqu'à ce midi, date de la cérémonie, 18 novembre. Pour voter, il suffisait de se rendre sur les sites de TF1 et de NRJ ou de voter par SMS au 7 25 25. Il était possible de voter une fois par jour dans chacune des catégories. A noter que les votes dans la catégorie Chanson francophone se sont fait durant la soirée des NRJ Music Awards, via un vote flash en fin de soirée par les téléspectateurs.