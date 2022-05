La chanson de l'année 2022 : quels artistes en compétition sur TF1 ?

CHANSON DE L'ANNEE. Le show annuel de TF1 "La chanson de l'année" est de retour en juin 2022 avec une édition en public et dans un endroit différent. Toutes les infos.

Sommaire Les nommés

Les artistes invités

Comment voter ?

Quel gagnant ? [Mis à jour le 31 mai 2022 à 09h56] La chanson de l'année les pieds dans le sable ! Le grand show annuel de TF1 annonce son retour, en public et dans un environnement totalement différent : exit les arènes de Nîmes, le Palais royal de Paris ou le château de Chambord où avait lieu l'édition précédente, bienvenue sur les plages du Mourillon, à Toulon. L'enregistrement de La chanson de l'année 2022 aura lieu le 3 juin, dès 21 heures et l'émission sera diffusée sur TF1 le lendemain, le samedi 4 juin à 21h10. Près de 10 000 personnes sont attendues pour cet événement gratuit et ouvert à tous. "Nous avons cherché à innover après avoir investi, les années précédentes, des lieux plus historiques car sans public. On nous a montré le cadre magnifique des plages du Mourillon et nous avons senti une véritable envie de la part de la ville de nous accueillir dans les meilleures conditions", explique Mathieu Vergne, producteur de La chanson de l'année, interrogé par Var Matin. Les votes débuteront dès le début de l'émission et jusqu'à la remise du prix. Nikos Aliagas, présentateur historique du show diffusé depuis 2014, reprendra donc les rênes de La chanson de l'année et accueillera une pléiade d'artistes, parmi lesquels Amir, Angèle, Juliette Armanet, Bigflo & Oli, Claudio Capeo, Jérémy Frérot, Kendji Girac, Hyphen Hyphen, Jul, Keen'V, Kungs, La Zarra, Aya Nakamura Feat Damso, Naps, Soolking, Tayc, annonce TF1 dans un communiqué de presse. Alors, qui succèdera à J'y vais, interprétée par Florent Pagny et Patrick Fiori, gagnante de la chanson de l'année 2021 ?

Lundi 30 mai, à quelques jours de la grande soirée de La chanson de l'année, TF1 a dévoilé la liste des nommés pour le trophée de cette édition 2022. 14 chansons sont en compétition :

A la vie qu'on mène - Jérémy Frérot

- Jérémy Frérot Best Life - Naps

- Naps Clic Clic Pan Pan - Yanns

- Yanns Onquistador - Kendji Girac

- Kendji Girac Dodo - Tayc

- Tayc Dégaine - Aya Nakamura feat. Damso

- Aya Nakamura feat. Damso Et Bam - Mentissa

- Mentissa Le dernier jour du disco - Juliette Armanet

- Juliette Armanet Libre - Angèle

- Angèle Mamma - Claudio Capéo

- Claudio Capéo Outété - Keen'v

- Keen'v Rétine - Amir

- Amir Suavemente - Soolking

- Soolking Tu t'en iras - La Zarra

Tout au long de la soirée, de nombreux artistes se produiront sur la scène de La chanson de l'année, à savoir : Amir, Angèle, Juliette Armanet, Bigflo & Oli, Claudio Capeo, Jérémy Frérot, Kendji Girac, Hyphen Hyphen, Jul, Keen'V, Kungs, La Zarra, Aya Nakamura Feat Damso, Naps, Soolking, ou encore Tayc.

Le vainqueur de La chanson de l'année 2022 sera, comme chaque année, désigné par les téléspectateurs de TF1. Le public pourra, une fois de plus, voter tout au long de la grande soirée de gala animée par Nikos Aliagas, dès le début de l'émission à 21h10 et jusqu'à la révélation du nom du vainqueur, à la fin du show, aux alentours de minuit.

Avant de connaître le lauréat de La Chanson de l'année 2022, petit retour sur l'édition précédente : c'est J'y vais, un duo de Florent Pagny et Patrick Fiori, qui avait décroché la victoire. Les deux chanteurs et leur morceau ont été sacrés samedi 5 juin 2021, au terme d'une soirée de gala sur TF1, marquée par une somptueuse scénographie : et pour cause, la production avait orné le Château de Chambord, déjà sublime, de feux d'artifices, de jets d'eau et autres jeux de lumières impressionnants.