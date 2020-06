Fête de la musique 2020 : concerts annulés ou autorisés... Le point dans les villes de France

FÊTE DE LA MUSIQUE 2020. Dans le contexte actuel de crise sanitaire liée au Covid-19 et avec les interdictions qu'elle implique, nombreuses sont les villes à avoir annulé des concerts de la Fête de la musique. Linternaute.com fait le point sur ce qu'il sera possible de faire.

[Mis à jour le 17 juin 2020 à 16h52] A noter : cette page est actualisée régulièrement, pour rendre compte des dernières décisions prises par les municipalités pour la Fête de la Musique et donner les dernières informations sur les programmations.

Que pourra-t-on faire cette année pour la Fête de la musique, qui arrive, dimanche prochain, après une longue période de restrictions ? Dans le contexte actuel, les grands événements organisés chaque année depuis 1982 pour célébrer l'été et la musique dans les grandes villes de France ont dû être annulés, pour lutter contre la propagation du virus. Toutefois, e nombreuses solutions alternatives individuelles, voire spontanées, émergent. Mais qu'est-il autorisé de faire ?

Dans un communiqué de presse du ministère de la Culture, pour répondre à cette question il est expliqué que "des concerts pourront se dérouler dans des lieux autorisés à accueillir du public dans le respect des règles sanitaires sous la responsabilité du dirigeant du lieu et en plein air sous la responsabilité d'un organisateur avec respect des distanciations physiques dans des lieux permettant de fixer une jauge en veillant à ne pas créer d'attroupement à proximité".

Il est par ailleurs expliqué que si "les rassemblements de plus de 10 personnes" et donc "les concerts spontanés" restent interdits, "les manifestations sur la voie publique peuvent faire l'objet d'un régime dérogatoire. Cela nécessite une autorisation préalable du préfet de département, en lien avec le Maire (...) qui le souhaiteraient, cette disposition leur permet d'organiser, en lien étroit avec le préfet, des événements très encadrés sur la voie publique dès lors que le respect des contraintes sanitaires peut être garanti."

Si la Fête de la musique a lieu chaque année dans des centaines de villes en France, à Paris, ce sont des dizaines de rues qui sont investies par les promeneurs et les artistes. Mais qu'en sera-t-il cette année, bousculée par la crise sanitaire ? A Paris aussi, elle va devoir s'adapter aux conditions sanitaires. Tout comme les grands événements organisés d'ordinaire chaque année. C'est le cas pour France 2, qui prépare un concert à l'AccorHotels Arena, qui sera diffusé en direct ce vendredi 19 juin.

Le prime, baptisé Tous ensemble pour la musique, accueillera finalement du public, une première depuis le début de la pandémie, a appris Franceinfo. De nombreux artistes monteront sur la scène de l'AccorHotels Arena et devant 2 000 personnes (la salle peut normalement en accueillir 20 000), notamment : Patrick Bruel, Catherine Ringer, Vianney, Garou, Gims, Claudio Capeo, Benjamin Biolay, Pascal Obispo, Dadju, Tryo, Benabar, Camelia Jordana, Boulevard des airs, LEJ, Thomas Dutronc, Amir, Chris, Kendji Girac, Vitaa et Slimane, Tom Leeb, Suzane ou encore Lous and The Yakuza.

En soutien aux salles de spectacles fermées et aux festivals annulés, l'événement musical de l'année va avoir lieu : rendez-vous vendredi soir en direct pour la #FDLM2020 ! @Garou_officiel @LauryThilleman pic.twitter.com/8lHnNOapLk — France 2 (@France2tv) June 16, 2020

Le lendemain, samedi, France 5 prendra le relais avec une soirée dédiée à la musique, suivie de France 3 le 24 juin, avec un prime, Symphonie pour la vie en compagnie de Renaud Capuçon, dont les bénéfices seront reversés aux soignants. Radio France a également décidé de mobiliser ses antennes pour la Fête de la musique avec cinq soirées spéciales sur trois jours sur France Bleu, FIP, le Mouv', France Inter ou France Musique.

Comme chaque année, un autre des rendez-vous parisiens de la Fête de la musique est donné par France Inter, qui investit l'Olympia. Mais en raison des mesures sanitaires, les concerts auront lieu sans public et seront retransmis sur France Inter. Au programme quatre concerts live inédits présentés par Rebecca Manzoni : Pomme, Louise Attaque, Philippe Katerine, Etienne de Crécy, mais aussi une rediffusion des meilleurs moments des "soirées pyjama du confinement" avec Stephan Eicher, Louis Chedid, Christine and the Queens, Clara Luciani et Izia, et L'atelier fantôme de Vincent Josse en hommage à Christophe, disparu en avril dernier. A plus large échelle, c'est Radio France dans son ensemble qui se mobilise pour la Fête de la musique avec plusieurs rendez-vous sur les différentes stations :

France Bleu : retransmission de la soirée Tous ensemble pour la musique. En direct à partir de 21 heures, depuis l'AccorHotels Arena (partenariat France TV) les 19, 20 et 21 juin.

: retransmission de la soirée Tous ensemble pour la musique. En direct à partir de 21 heures, depuis l'AccorHotels Arena (partenariat France TV) les 19, 20 et 21 juin. FIP : à partir de 19 heures le 20 juin et pendant trois jours : best-of des sessions d'enregistrement live de Maisons-Laffitte Jazz Festival, journée dédiée au Disquaire Day suivie d'une Nuit de la Création.

: à partir de 19 heures le 20 juin et pendant trois jours : best-of des sessions d'enregistrement live de Maisons-Laffitte Jazz Festival, journée dédiée au Disquaire Day suivie d'une Nuit de la Création. Mouv' : soirée Hip Hop 100% féminin, en direct à partir de 20 heures le dimanche 21 juin, depuis le Studio 104 de la Maison de la radio.

: soirée Hip Hop 100% féminin, en direct à partir de 20 heures le dimanche 21 juin, depuis le Studio 104 de la Maison de la radio. France Musique : dimanche 21 juin de 20 heures à 23 heures, soirée spéciale réunissant des artistes de musique classique, de comédie musicale et de jazz, avec la participation des mussiciens de l'Orchestre National de France dans une première partie, puis ceux de l'Orchestre Philharmonique de Radio France.

Les artistes mobilisés

Enfin, Jean-Michel Jarre va expérimenter une nouvelle forme de concert virtuel live sous le haut patronage du Ministère de la Culture à l'occasion de la Fête de la Musique le 21 juin au soir, depuis son studio "Alone Together", un concert unique en son genre où son avatar jouera dans un lieu de performance imaginaire spécialement conçu pour l'occasion. Une première mondiale française réalisée par la startup française VRrOOm.

D'autres initiatives ont été prises par des artistes, comme "des concerts réservés aux patients et personnels soignants et à leurs familles seront organisés dans des hôpitaux" en France, ajoute le ministère de la Culture, avec Tim Dup, Cyril Mokaiesh ou Angélique Kidjo. On notera aussi l'initiative de Louis Bertignac, qui organise un "marathon rock" en direct sur Facebook le 21 juin dès 16 heures, celle de Boulevard des Airs qui donnera un concert en drive-in à Tarbes sur le parking du parc des exposition.

Retrouvez en détail le programme de la Fête de la musique à Paris sur le site du ministère de la Culture.

Quelle Fête de la musique à Lyon ?

A Lyon comme ailleurs, la Fête de la musique 2020 doit se réinventer. La mairie de la ville a d'ailleurs confirmé l'annulation de l'événement qu'elle organise le 21 juin comme les Lyonnais l'ont toujours connu. Plusieurs événements ont donc été annulés, comme le festival Musique pour tous, place du Commandant Arnaud ou la soirée du conservatoire, au Théâtre de l'Odéon. "La Ville de Lyon ne propose pas de programmation officielle cette année. Il ne sera pas possible de mettre à disposition des associations et musiciens, des scènes susceptibles d'attirer un public important, tant en centre-ville que dans le secteur de Gerland où se déroule d'habitude la boulevard électro", nous explique la mairie. Les alternatives individuelles devront donc être pensées par les bars ou les restaurants ou chez des particuliers.

Rennes n'a pas échappé à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Dans la capitale bretonne également, il va falloir s'adapter au contexte actuel. Chaque année, dans les rues de Rennes, de nombreuses scènes sont installées, des cafés-concerts organisés et partout, la Fête de la musique bat son plein. Cette année, il va falloir revoir les plans. "La fête de la musique n'aura pas lieu, mais on prépare l'été", annonçait la maire de la ville, Nathalie Appéré, il y a peu.

"En raison de la crise sanitaire du Covid-19, la Ville de Rennes n'installera pas les traditionnelles scènes à l'occasion de la Fête de la musique, dimanche 21 juin 2020, afin de limiter les regroupements publics. Toutefois, la Ville de Rennes, qui organise la Fête de la musique depuis 1982 et qui se mobilise chaque année pour permettre l'expression des pratiques musicales amateurs et professionnelles, propose une programmation alternative, à découvrir sur les réseaux sociaux, ou au hasard d'une déambulation en ville", est-il expliqué dans un communiqué de presse de la ville de Rennes.

Il y est expliqué que "la Ville de Rennes n'installe pas de scènes dédiées à la pratique musicale cette année et n'organise pas de périmètre piétonnier sécurisé en centre-ville. La Ville de Rennes rappelle que le cadre réglementaire national actuel, qui court jusqu'au 22 juin 2020, n'autorise aucun rassemblement de plus de 10 personnes dans l'espace public. Aucune proposition spontanée ne pourra à ce titre être autorisée dans l'espace public." La programmation de la Fête de la musique 2.0 organisée par la mairie est à retrouver sur les réseaux sociaux de Rennes.

A Nantes comme dans toutes les villes de France, 2020 sera une année particulière pour la Fête de la musique. Là aussi, les grands rassemblements vont devoir laisser leur place à de petits concerts, qui devront donc respecter les consignes sanitaires. Une nouvelle année difficile pour l'événement dans la ville, qui avait tristement fait parler l'année dernière avec l'affaire Steve Maïa Caniço, ce jeune homme de 24 ans qui avait été porté disparu après une opération de police.

Ce dimanche 21 juin, un an après le drame, à partir de 15 heures, des proches annoncent qu'une "marche blanche est organisée, avec un départ depuis la préfecture". Un hommage auquel doit participer la famille de Steve Maïa Caniço.

Bien que toute la France soit désormais en "zone verte", à Lille comme ailleurs, les événements officiels organisés par la mairie vont devoir laisser la place à des initiatives individuelles. Quelle forme prendront ces festivités dans la capitale du Nord ? Les habitants préféreront-ils les concerts au balcons, les concerts improvisés ou une Fête de la musique virtuelle ? Pour l'heure, la mairie de la ville n'a pas précisé les conditions de ces festivités 2020 bouleversées par le Covid-19. Mais on peut imaginer qu'à condition de respecter les mesures de sécurité et les gestes barrières, de petits concerts spontanés pourront s'installer dans les rues (sans rassemblements de plus de 10 personnes) et chez les particuliers (sans limite de personnes, mais en respectant les mesures de distanciation sociale).

Contrairement aux années précédentes, la ville de Marseille ne pourra pas organiser de grands rassemblements pour la Fête de la musique. "Aucune programmation n'est prévue par la ville", nous explique le service presse de la mairie de Marseille. Toutefois, "des événements qui ne sont pas organisés par la ville" vont être mis en ligne sur le site Sortiramarseille, dont plusieurs concerts. La programmation de ce week-end de Fête de la musique est attendue dans les prochains jours.

Dans les rues de la cité Phocéenne aussi, il va falloir s'adapter en imaginant de petits concerts spontanés, de la musique en terrasse ou des sessions improvisées au balcon. A Marseille, en zone verte, les plages ont rouvert le 2 juin, tout comme les restaurants et les musées. Nul doute que ces endroits pourront être investis par de petits groupes le soir de la Fête de la musique !

A Montpellier également, la Fête de la musique est bousculée par la pandémie de corovavirus. Ainsi, "la Ville et la Métropole de Montpellier appliqueront strictement les règles édictées par les autorités et, en conséquence, ne proposeront pas de programme culturel et festif à l'occasion de la Fête de la Musique", est-il expliqué dans un communiqué de presse de la ville. Il est ajouté : "pour rappel, les rassemblements de plus de 10 personnes sur l'espace public demeurent toujours interdits afin de garantir les distanciations sociales. C'est pourquoi, la Ville de Montpellier de manière très exceptionnelle, ne sera pas en mesure de délivrer une quelconque autorisation d'occupation du domaine public."

A Bordeaux, la mairie se veut claire : "du fait de la crise sanitaire en cours, la 38e édition de la fête de la musique ne peut pas se dérouler dans les conditions habituelles. C'est pourquoi aucun événement ne pourra se tenir sur l'espace public (places, rues, terrasses...)", est-il expliqué sur le site de la ville. Toutefois, il est précisé que "certains lieux (salles de concert, bars, restaurants...) pourront cependant proposer des animations à l'intérieur exclusivement, sous réserve du respect des consignes sanitaires."

Les restaurateurs et gérants de bars peuvent donc proposer à leur clients une Fête de la musique faite maison. "Il n'y a pas d'autorisation à demander à la Mairie. L'événement se déroule sous la responsabilité du gérant des lieux", précise la mairie.

Dans la ville de Strasbourg comme ailleurs en France, la Fête de la musique n'aura pas le même visage que les années précédentes. Du côté de la mairie, on explique qu'"aucune scène ne sera installée le 21 juin sur l'espace public mais des concerts, des karaokés ou des blind tests seront proposés par des groupes de musique qui se déplaceront dans les quartiers. L'idée est de profiter d'un spectacle au pied de son immeuble, depuis sa fenêtre ou son balcon." Une alternative proposée par la mairie, qui n'empêchera pas forcément les Strasbourgeois de profiter des terrasses à l'extérieur et probablement des concerts improvisés dans les rues, en respectant les mesures de sécurité.

La Fête de la musique, qui rassemble chaque année des milliers de personnes en France, mais aussi dans quelque 120 pays du monde, n'est pas épargnée par la crise sanitaire liée au coronavirus. Par mesure de sécurité et pour éviter toute propagation du Covid-19, tous les rassemblements de plus de 5 000 personnes ont été interdits (au moins) jusqu'à septembre. D'ici là, ce sont les réunions de plus de dix personnes qui sont interdites dans les lieux publics. Ce qui, bien sûr, empêcherait tout concert d'avoir lieu le 21 juin prochain.

Depuis sa création par Jack Lang en 1982, la Fête de la musique est devenu au fil des années le rendez-vous incontournable des curieux comme des artistes, amateurs ou confirmés. Dans 120 pays cette coutume transforme chaque année le solstice d'été, jour le plus long de l'année dans l'hémisphère Nord, en une journée de fête. À Paris bien sûr, mais aussi à Lyon, à Rennes, à Marseille, à Lille et dans bien d'autres villes de France et d'ailleurs, il va désormais falloir trouver des alternatives pour respecter les consignes de sécurité.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Comme tous les ans, la Fête de la Musique 2020 doit se dérouler le 21 juin, même si ce rendez-vous sera un peu spécial cette année. Quoi qu'il en soit, cette date n'a pas été choisie au hasard, puisqu'elle correspond au solstice d'été, soit le premier jour de la saison estivale, la fin du printemps, mais aussi le jour le plus long de l'année. C'est une belle manière de célébrer l'arrivée du beau temps et de débuter la saison des soirées faites cette année de distanciation sociale !