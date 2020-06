Fête de la musique 2020 : des foules à Paris ou Lyon, les images de la fête

FÊTE DE LA MUSIQUE 2020. Dimanche soir, malgré le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, des milliers de Français se sont retrouvés dans les rues pour fêter la musique et l'été.

[Mis à jour le 22 juin 2020 à 10h27] Dimanche soir, la Fête de la musique 2020 aura été placée sous le signe de la liberté. En dépit parfois des risques sanitaires liés à la pandémie de Covid-19. Dans les grandes villes de France, comme dans les plus petites, ce sont des dizaines d'événements spontanés qui ont vu le jour toute la journée, dans les rues, les parcs ou les bars et restaurants. Privée de concerts depuis trois mois, de nombreuses personnes avaient visiblement décidé de profiter de cette Fête de la musique pas comme les autres.

Sur les réseaux sociaux, les images de ces rassemblements, avec ou sans masques, avec ou sans distanciation sociale, pleuvent. Le ministère de la Culture souhaitait que les attroupements soient évités, en interdisant les rassemblements de plus de dix personnes à l'extérieur et en demandant parfois aux gérants de cafés et restaurants de prévenir d'éventuels événements. Nous vous avons sélectionné quelques vidéos de fêtes improvisées, à Paris comme à Lyon. Même Patrick Balkany n'a visiblement pas pu résister à l'appel de la danse, quelques mois après sa libération car son état de santé, dégradé, était "difficilement compatible avec la détention", selon la cour d'appel de Paris.

À Paris, des centaines de personnes sont rassemblées aux abords du canal Saint-Martin pour la fête de la musique pic.twitter.com/5gDQoviMzB — BFMTV (@BFMTV) June 21, 2020

Une immense foule réunie dans une rue parisienne pour la Fête de la Musique pic.twitter.com/D6Na5mflC6 — BFMTV (@BFMTV) June 21, 2020

#Balkany sest visiblement bien remis de ces diverses pathologies et détresse mentale qui avaient poussé le juge à le libérer y a quelques semaines



Il est temps de le remettre en taule en den finir avec cette mascarade...pic.twitter.com/y4R8Q3LgET — Emmanuel Foulon (@efoulon1) June 21, 2020

Dimanche 21 juin, la Fête de musique se voulait "différente, solidaire et numérique" disait le ministère de la Culture. "Afin de garantir la sécurité de toutes et tous, elle intégrera les normes sanitaires en vigueur et ne devra pas créer de rassemblements physiques non autorisés", précisait le site du gouvernement. On peut toujours danser, chanter, écouter de la musique, mais de façon différente. Des rassemblements plus petits ainsi que des initiatives individuelles ou spontanées ont finalement émergé, dans une volonté (pas toujours respectée) de mesures barrière. C'était le souhait du ministre de la Culture, Franck Riester qui avait dévoilé les règles :

Dans les bars, cafés et restaurants : "l'organisation de concerts relève de la responsabilité de l'exploitant du lieu : ils sont déconseillés dès lors qu'ils sont susceptibles de générer des rassemblements non maîtrisés sur la voie publique", avait expliqué le ministre, rappelant qu'ils restent autorisés "dans le respect des règles sanitaires."

: "l'organisation de concerts relève de la responsabilité de l'exploitant du lieu : ils sont déconseillés dès lors qu'ils sont susceptibles de générer des rassemblements non maîtrisés sur la voie publique", avait expliqué le ministre, rappelant qu'ils restent autorisés "dans le respect des règles sanitaires." Dans la rue : les rassemblements "de plus de 10 personnes [sont] toujours interdits sur le domaine public", avait expliqué Franck Riester, ajoutant : "Les concerts spontanés ne sont pas autorisés." Pour pouvoir organiser des concerts dans le respect des règles sanitaire, il faut avoir obtenu une "autorisation préalable du préfet de département, en lien avec le maire."

Avec ces interdictions, la Fête de la musique se reportera bel et bien sur internet pour devenir virtuelle. À Paris, Jean-Michel Jarre a par exemple proposé un concert en direct en réalité virtuelle, nommé "Alone Together". Le musicien électronique donnait rendez-vous depuis son studio d'enregistrement à 21h15 aux internautes pour 40 minutes, avec son avatar. Une première mondiale française réalisée par la startup française VRrOOm. Si Jean-Michel Jarre mise sur la technologie, ce n'est pas le seul... Partout, en France, les initiatives se sont multipliées pour partager des moments de musique en ligne, du Chœur d'Angers Nantes à Louis Bertignac en passant par la grande soirée de France 2, vendredi soir, baptisée Tous ensemble pour la musique.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Comme tous les ans, la Fête de la Musique 2020 se déroule le 21 juin, même si ce rendez-vous est un peu spécial cette année. Quoi qu'il en soit, cette date n'a pas été choisie au hasard, puisqu'elle correspond au solstice d'été, soit le premier jour de la saison estivale, la fin du printemps, mais aussi le jour le plus long de l'année. C'est une belle manière de célébrer l'arrivée du beau temps et de débuter la saison des soirées faites cette année de distanciation sociale !