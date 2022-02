Concert du Super Bowl 2022 : un half-time show mémorable, le replay vidéo

MI-TEMPS SUPER BOWL. Le concert de la mi-temps du Super Bowl 2022 réunissait Eminem, Kendrick Lamar, Dr Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blidge et... 50 Cent.

[Mis à jour le 14 février 2022 à 06h31] L'affiche du concert de la mi-temps du Super Bowl avait de quoi faire rêver : Eminem, Kendrick Lamar, Dr Dre, Snoop Dogg et Mary J. Blidge réunis pour un show XXL. Cinq légendes du hip-hop international (et même six) pour un même spectacle, qui a duré 14 minutes à la mi-temps de la finale du Super Bowl, qui a vu les Rams de Los Angeles sacrés à domicile face aux Bengals de Cincinnati. Six légendes donc, puisque Eminem, Kendrick Lamar, Dr Dre, Snoop Dogg et Mary J. Blidge ont été rejoints par 50 Cent. Un régal pour les amateurs de hip-hop et pour les nostagliques.

Ce gigantesque show a été ouvert par Dr Dre et Snoop Dog sur la chanson The Next Episode ou Still Dre. Ils ont été rejoints par Mary J. Blidge, interprétant ses tubes Family Affair et No More Drama. De son côté, à la fin de sa performance, le rappeur Eminem s'est agenouillé, en hommage à l'icone des Droits civiques Colin Kaepernick et contre les violences policières racistes, en dépit de l'interdiction de la NFL. Revivez le half-time show du Super Bowl 2022 :