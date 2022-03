"Unis pour l'Ukraine" : quels artistes présents au concert ?

CONCERT POUR L'UKRAINE. Ce mardi 8 mars 2022, France 2 et France Inter diffusent un concert pour la paix en soutien au peuple ukrainien.

Ils sont Unis pour l'Ukraine. Ce mardi 8 mars 2022, France 2, France Inter et TV5 Monde diffusent un concert pour la paix en soutien à la population ukrainienne. Une soirée présentée par Nagui et Leïla Kaddour-Boudadi, en direct et en public depuis le studio 104 et l'auditorium de la Maison de la radio et de la musique, qui débute à 21 heures. Au programme de ce concert événement, de nombreux artistes français et internationaux, comme Clara Luciani, Florent Pagny, Pascal Obispo, Julien Clerc, Indochine, Zazie, Carla Bruni, Jane Birkin, Angélique Kidjo, Barbara Pravi ou encore Sofiane Pamart pour le studio 104, mais aussi, côté auditorium, l'Orchestre National de France, Le Chœur et la Maîtrise de Radio France, Khatia Buniatishvili, Patricia Petibon, Benjamin Bernheim, David Enhco et Béatrice Uria-Monzon.

Tous les bénéfices de la soirée Unis pour l'Ukraine, en partenariat avec La Croix-Rouge et Le Parisien, seront reversés au peuple ukrainien et à toutes les populations touchées par l'invasion par la Russie. "Aucun artiste ne vient en promo. Ils sont juste là pour faire preuve de solidarité et récolter des fonds pour la Croix-Rouge et l'urgence humanitaire. C'est formidable qu'en cinq jours, on ait réussi à monter une émission qui nécessite en principe plus d'un mois de préparation", souligne Nagui dans les colonnes du Parisien.