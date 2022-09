Prix Joséphine : November Ultra l'emporte avec l'album "Bedroom Walls"

PRIX JOSEPHINE. Pour sa première cérémonie, le Prix Joséphine a été décerné à X, récompensé parmi les 10 albums de l'année choisis par un jury d'artistes.

Un prix pour récompenser la qualité artistique, par un jury entièrement composé d'artistes. Tel est le pari du Prix Joséphine, dont la cérémonie de remise avait lieu ce vendredi 23 septembre, en direct depuis le studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Et c'est la chanteuse November Ultra qui décroche ce tout premier Prix Joséphine, avec son album Bedroom Walls, sorti en avril 2022. Retransmise sur la radio FIP, cette toute première édition devait distinguer un lauréat parmi une liste de 40 albums.

Lors de cette soirée de gala, présidée par la chanteuse Keren Ann, les artistes en compétition ont pu jouer un ou plusieurs titres de l'album pour lequel ils étaient en compétition. Cette année, le jury était composé uniquement d'artistes, à savoir : Kerenn Ann, présidente du jury, Chloé, Doriand, Guilty, Imany, L'Impératrice, Myd, Numah, Oxmo Puccino, Bénédicte Schmitt et Sage.

"La philosophie du Prix est celle de l'ouverture d'esprit : pluralité des styles et représentativité des artistes issus de tous horizons. L'objectif est de faire émerger les nouveaux talents, célébrer les artistes établis, rapprocher le public et les artistes, encourager la diversité et la curiosité. Allez, osons Joséphine !", promettaient les organisateurs du Prix Joséphine dans un communiqué de presse.

Les nommés pour le Prix Joséphine 2022

Pour sa toute première édition, le Prix Joséphine a misé sur un palmarès 2022 composé de talents émergeants et d'artistes confirmés, se voulant représentatif de la diversité des genres musicaux. Voici la liste des nommés au Prix Joséphine 2022 :