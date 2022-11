Cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2022 : quels artistes ? Le programme

COUPE DU MONDE 2022. Des artistes français et internationaux sont attendus au Qatar à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de ce mondial de football.

[Mis à jour le 20 novembre 2022 à 09h02] C'est le grand jour pour le Qatar, qui accueille, en dépit des controverses et des polémiques, la Coupe du monde de football 2022. Ce dimanche 20 novembre, place à la cérémonie d'ouverture de cet événement, qui a lieu dans l'un des sept stades construits pour l'occasion, baptisé Al-Bayt d'Al-Khor et situé au nord de Doha. 60 000 spectateurs y sont attendus. La cérémonie d'ouverture sera retransmise à partir de 15h35, sur TF1 et sur notre site dans notre direct consacré.

Les polémiques autour de cette Coupe du monde au Qatar n'ont pas rebuté tout le monde. Aussi, les organisateurs de la Coupe du Monde 2022 se sont félicités de la venue pour cette cérémonie d'ouverture d'une pluie d'artistes, qui se produiront aussi lors de concerts quotidiens. Au total, 60 chanteuses et chanteurs internationaux ont été confirmés pour assurer le show... et une image positive à l'événement tant décrié.

L'État du Golfe annonce ainsi que Robbie Williams (déjà présent lors de la cérémonie d'ouverture du mondial en Russie en 2018), les Black Eyed Peas, David Guetta, Maroon 5, J Balvin, Post Malone et Enrique Iglesias ont confirmé leur présence. A cette liste s'ajoutent donc de nombreux autres artistes, au service d'un "festival inoubliable mêlant football et divertissement", annonçait Nasser Al Khater, le Directeur Général de la Coupe du monde 2022 à un mois de son coup d'envoi.

Alors qui sont ces artistes internationaux attendus à Doha ? Pour l'heure, aucun nom n'a été confirmé par les organisateurs de l'événement. Cependant, quelques noms circulent, notamment celui de Shakira, qui serait en négociation pour la cérémonie de clôture de la Coupe du monde au Qatar, mais aussi du groupe phénomène de K-pop (pourtant séparé) BTS. Enfin, contrairement aux rumeurs, la chanteuse britannique Dua Lipa a clairement expliqué sur les réseaux sociaux qu'elle ne participerait pas à la Coupe du monde au Qatar.