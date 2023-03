Gaël Faye, Ben Mazué et Grand Corps Malade : trois concerts pour un triomphe à Pleyel

Durant trois soirs à la salle Pleyel, à Paris, Gaël Faye, Ben Mazué et Grand Corps Malade ont présenté leur album commun, "Ephémère".

Il est de ces concerts qui marquent, bouleversent, fédèrent. Celui de Gaël Faye, Ben Mazué et Grand Corps Malade est définitivement de ceux là. Durant trois soirs, du vendredi 10 au dimanche 12 mars, le trio s'est produit dans une salle Pleyel bouillante, à l'occasion de leur album, Ephémère, paru en septembre dernier. Une aventure à trois qui débute à Saint-Rémy de Provence, dans le studio La Fabrique, où les trois artistes et leurs équipes ont passé huit jours et créé les sept chansons de leur disque commun. C'est d'ailleurs avec ce séjour que s'ouvre le concert de Gaël Faye, Ben Mazué et Grand Corps Malade, dans un mini-film diffusé sur un écran géant avant qu'ils ne montent sur scène.

Si ces trois artistes ont pourtant des univers bien différents, entre eux, l'alchimie prend. Les blagues, bon enfant, s'enchaînent. Leur amitié fait plaisir à voir et le public est conquis. Pour allonger la durée du concert, chacun reprend des chansons de son propre répertoire, avec, en chœur, les spectateurs ravis, connaissant aussi bien les titres en trio qu'en solo. Les morceaux de l'album Ephémère, comme On a pris le temps, ou Tailler la route, sont donc entrecoupés du Mesdames de Grand Corps Malade, Quand je marche de Ben Mazué ou du survitaminé Boomer de Gaël Faye, dansant dans la fosse pendant que ses compères laissent des spectateurs monter sur scène.

Le public a bravé les grèves pour monter à Paris applaudir les trois artistes lors de l'un de ces trois dates, les seules. Seul rattrapage possible : le concert filmé en direct à la Salle Pleyel sera retransmis en différé le jeudi 16 mars dans plus de 200 salles en France, Belgique, Suisse et Luxembourg.

Gaël Faye, Ben Mazué et Grand Corps Malade sont portés par un public déchaîné, mais aussi par leurs musiciens respectifs, regroupés pour l'occasion. On retrouve Guillaume Poncelet, le "génie discret" de Ben Mazué et Gaël Faye, mais aussi Mosimann, remarquable aux côtés de Grand Corps Malade sur sa dernière tournée. Avec eux, une section cuivre, un batteur, un guitariste, un pianiste. Le spectacle continue, sur plus de deux heures.

Pour la chanson Qui a kidnappé Benjamin Biolay ?, les dessins de Charlotte Mo, à l'origine de la pochette du disque, prennent vie grâce au vidéaste Pierre Nouvel, Gaël Faye, Ben Mazué et Grand Corps Malade interprétant leur chanson à la manière d'une scène de doublage, leur texte défilant à l'écran. L'alchimie fonctionne, entre eux, comme avec le public. Qui espère qu'Ephémère ne le soit pas vraiment.