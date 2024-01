Découvrez les artistes nommés aux Victoires de la musique 2024

La 39ème cérémonie des Victoires de la musique aura lieu le 9 février prochain, à la Seine Musicale.

Une édition qui se veut synonyme de changement. La 39ème cérémonie des Victoires de la musique, qui se tiendra le 9 février prochain à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt, connaîtra son lot de nouveautés. A commencer par ses présentateurs, un duo inédit composé de Léa Salamé et Cyril Féraud, qui remplaceront donc Laury Thilleman, seule aux commandes de la soirée l'an passé. Autre changement de cette édition 2024 : la composition de l'Académie des Victoires, qui rassemblait jusqu'ici 800 votants - 600 professionnels de la filière musicale et 200 votants du public.

L'assemblée est désormais composée de 882 personnes, toutes professionnelles du milieu, avec une meilleure représentation du spectacle vivant, avance Vincent Frèrebeau, nouveau président de l'Académie des Victoires et l'un des officiants de la conférence de presse tenue ce lundi 8 janvier, pour annoncer les artistes nommés pour cette prochaine édition. La 39ème.

Ces artistes sont nommés dans neuf catégories, soit une de plus que l'an passé : les Victoires 2024 marqueront le retour de la catégorie Révélation scène, sacrifiée en raison de la pandémie de Covid et de l'arrêt des concerts. Aussi, l'autre changement de cette prochaine édition des Victoires de la musique veut qu'un jury, composé de diffuseurs de musique, de professionnels du spectacle vivant et d'artistes, ait le dernier mot sur la liste des prétendants aux trophées.

Voici donc la liste des artistes en compétition pour les Victoires de la musique 2024, liste largement dominée par Zaho de Sagazan, nommée cinq fois cette année :

Artiste masculin

Étienne Daho

Pierre de Maere

Gazo

Vianney

Artiste féminine

Jain

Louane

Aya Nakamura

Véronique Sanson

Révélation masculine

Nuit incolore

Aime Simone

Yamê

Révélation féminine

Adèle Castillon

Meryl

Zaho de Sagazan

Révélation scène

Julien Granel

Meryl

Zaho de Sagazan

Album

A 2 à 3 - Vianney

J.000.$ - Josman

La symphonie des éclairs - Zaho de Sagazan

The Fool - Jain

Tirer la nuit sur les étoiles - Étienne Daho

Chanson originale (votes du public)

Bolide allemand - SDM

Douce - Clara ysé

Enfant de - Pierre de Maere

La symphonie des éclairs - Zaho de Sagazan

Secret - Louane

Concert

Bigflo et Oli - Les autres c'est nous tour

Damso - QALF Tour

Pomme - Consolation tour

Shaka Ponk - The final fuckedup tour

Création audiovisuelle

Commando - Shay

Flamme - Juliette Armanet

La symphonie des éclairs - Zaho de Sagazan