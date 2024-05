Voici le meilleur et le pire des chansons - et des candidats - de l'Eurovision 2024

Avant les demi-finales, 37 chansons sont en compétition à l'Eurovision 2024, qui a lieu la semaine prochaine à Malmö en Suède.

Qui remportera l'Eurovision 2024 ? Ils étaient 37 pays sur la ligne de départ pour prétendre succéder à la Suédoise Loreen, gagnante l'an passé avec sa chanson Tattoo. C'est donc naturellement en Suède, à Malmö, que se tiendra la prochaine édition du concours de chant européen, le samedi 11 mai prochain. Pour espérer atteindre cette fameuse soirée de finales, les 37 candidats devront passer l'épreuve des demi-finales, divisées en deux parties.

Dix pays par demi-finale seront qualifiés et rejoindront les six nations déjà qualifiées : la Suède, pays organisateur, et le fameux "Big Five", club très très privé des plus gros contributeurs financiers que sont l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni et la France. Le grand soir de la finale de l'Eurovision, ils seront donc 26 candidats à espérer créer la surprise devant des millions de téléspectateurs. Dont celui de la France, le chanteur Slimane, désigné pour porter le drapeau tricolore avec sa chanson Mon amour.

Comme à chaque édition, les représentants de chaque pays ont rivalisé d'imagination, de kitsch, d'effets et de voix. Voici notre jugement - élaboré de façon totalement subjective et en ne tenant aucunement compte des pronostics des bookmakers - des 26 pays qualifiés pour la grande finale de l'Eurovision 2024, dans leur ordre de passage.

1. Albanie : Besa - Titan

On aime... On aime moins... La voix : on enlèvera pas à Besa Kokëdhima qu'elle chante très bien. Et en plus, elle chante juste en live. Et heureusement pour nous. Manque cruel d'originalité : on a l'impression d'avoir vu et entendu mille fois cette chanson. Le rythme : sans être foudroyante, la chanson se défend.

La note de la rédaction : ◉◉OOO

2. Arménie : Ladaniva - Jako

La chanson : le rythme, la musique traditionnelle des Balkans avec des notes pop et évidemment les punchlines féministes.

: le rythme, la musique traditionnelle des Balkans avec des notes pop et évidemment les punchlines féministes. L'énergie : surtout celle de Ladaniva sur scène. La scénographie : elle devra être à la hauteur de la chanson et on a des doutes.

La note de la rédaction : ◉◉◉◉O

3. Australie : Electric Fields - One Milkali (One Blood)

Les paroles : l'emploi du yankunytjatjara, langue aborigène d'Australie, en hommage. La chanson : qui manque sérieusement d'originalité.

: qui manque sérieusement d'originalité. Le clip : zéro efforts.

: zéro efforts. Les paroles : on cherche encore leur sens...

La note de la rédaction : ◉OOOO

4. Autriche : Kaleen - We Will Rave

Le second degré : rassurez-nous, c'est du second degré ?

: rassurez-nous, c'est du second degré ? La musique : efficace, totalement Eurovision. Et ça reste en tête, en plus... Le clip : les voitures et les muscles saillants, ça suffit.

La note de la rédaction : ◉◉OOO

5. Azerbaïdjan : Fahree feat. Ilkin Dovlatov - Özünlə Apar

La chanson : elle démarrait mal, mais finalement n'est pas désagréable à écouter. Le global : rien d'inoubliable.

La note de la rédaction : ◉◉OOO

6. Belgique : Mustii - Before The Party's Over

La chanson : portée par des paroles fortes, elle termine en apothéose.

: portée par des paroles fortes, elle termine en apothéose. La scénographie : ça promet, si elle est à la hauteur du clip. La notoriété : envoyer un artiste déjà connu peut-il être contreproductif ?

La note de la rédaction : ◉◉◉◉O

7. Croatie : Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

Les paroles : et leur second degré

: et leur second degré La chanson : le mélange des genres, entre pop et heavy metal. Pourquoi pas.

: le mélange des genres, entre pop et heavy metal. Pourquoi pas. Le titre : il s'agit du nom d'une danse folklorique locale. Le bilan : c'est sympa, mais comme souvent, loin d'être inoubliable.

: c'est sympa, mais comme souvent, loin d'être inoubliable. Son classement : Baby Lasagna est en tête des classements des bookmakers, et franchement on a des doutes.

La note de la rédaction : ◉◉OOO

8. Chypre : Salia Kapsis - Liar

La chanson : de l'énergie, du rythme et des paroles percutantes, cette chanson dénonce les faux-semblants et les comportements toxiques.

: de l'énergie, du rythme et des paroles percutantes, cette chanson dénonce les faux-semblants et les comportements toxiques. Le look : et surtout ce survêt doré. Le clip : vraiment téléphoné et manque d'originalité.

: vraiment téléphoné et manque d'originalité. Dernière chance : Salia Kapsis est en mauvaise posture dans les paris des bookmakers, il va falloir tout donner aux demi-finales.

La note de la rédaction : ◉◉◉◉O

9. Tchéquie : Aiko - Pedestal

La chanson : de la gentille musique pop-rock pleine de bons sentiments.

: de la gentille musique pop-rock pleine de bons sentiments. Les paroles : qui évoquent l'amour de soi, d'où le titre, piédestal. Manque d'originalité : c'est du vu et revu. Le thème de la rupture, ça va...

: c'est du vu et revu. Le thème de la rupture, ça va... On craint beaucoup le live : surtout avec ce genre de chanson et la voix plutôt criarde d'Aiko.

La note de la rédaction : ◉OOOO

10. Danemark : Saba - Sand

L'artiste : chanteuse et mannequin, Saba est d'origine éthiopienne et déjà connue au Danemark.

: chanteuse et mannequin, Saba est d'origine éthiopienne et déjà connue au Danemark. Le look : on aime sa tenue... peut-être. Les paroles : on aurait pu faire un effort, pas sûr de comprendre les métaphores du sable et de la perte de contrôle.

: on aurait pu faire un effort, pas sûr de comprendre les métaphores du sable et de la perte de contrôle. La nomination de la chanteuse Saba : qui fait polémique, puisqu'elle n'avait pas été choisie par le public, mais grâce au vote du jury, c'est elle qui représente le Danemark cette année.

La note de la rédaction : ◉OOOO

11. Estonie : 5Miinust & Puuluup - (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

L'originalité : voici le quota loufoque de la saison, les Estoniens de 5Miinust et Puuluup. C'est décalé, c'est déjanté, sur le papier, pourquoi pas... L'acte manqué : certes c'est loufoque et ça fonctionne normalement à l'Eurovision, mais pour le coup ici, c'est mal réalisé. Le groupe : associez un groupe de hip hop à un duo folk et vous obtiendrez l'association improbable qu'est 5Miinust et Puuluup. Avec un nom de chanson tout aussi improbable, qui veut dire "Nous ne savons (vraiment) rien de (ces) drogues."

: associez un groupe de hip hop à un duo folk et vous obtiendrez l'association improbable qu'est 5Miinust et Puuluup. Avec un nom de chanson tout aussi improbable, qui veut dire "Nous ne savons (vraiment) rien de (ces) drogues." La musique : on découvre et on valide la talharpa, sorte de lyre rectangulaire d'Europe du nord. La note de la rédaction : ◉OOOO

12. Finlande : Windows95man - No Rules !

Le titre : pour le coup, "Sans règles" ça correspond bien à cette chanson. Les voix : vocalement, on est un peu juste. Le WTF : vous vouliez du loufoque ? On continue - et on monte d'un cran - avec la Finlande. La tenue : le chanteur est donc sur un slip couleur chair, un t-shirt "Windows" et des sandales chaussettes. Pourquoi ? On cherche encore le message derrière cette prestation.

La note de la rédaction : ◉OOOO

13. France : Slimane - Mon amour

C'est la France : alors on soutient évidemment. La scénographie : ce qui fonctionnait pour Barbara Pravi - simplicité, sobriété, élégance - ne fonctionne pas pour Slimane. Le chanteur : Slimane n'a plus rien à prouver compte tenu de sa carrière à succès. Les paroles : c'est de la chanson d'amour et de reconquête dégoulinante comme on en a déjà (trop) vu. L'interprétation : sur ce coup, misons tout sur l'interprétation de Slimane et la puissance de la chanson.

: sur ce coup, misons tout sur l'interprétation de Slimane et la puissance de la chanson. Les chances de victoire : on pensait être mal partis, mais finalement, vu ce qu'il y a en face, la France a toutes ses chances...

La note de la rédaction : ◉◉◉OO

14. Géorgie : Nutsa Buzaladze - Firefighter

Ça chante : La voix puissante et juste de Nutsa Buzaladze. En live : il va falloir une scénographie innovante pour se démarquer. Attention aussi aux vibes en direct... La simplicité : une chanteuse, des danseurs. Simple, efficace. Le texte : les paroles sont assez faibles ; le message simpliste.

La note de la rédaction : ◉◉◉OO

15. Allemagne : ISAAK - Always on the run

La chanson : on aime le refrain et... c'est tout. Le live : attention à la justesse ; la prestation est un peu faible sur scène. Les Allemands le disent eux-mêmes : aucune chance de gagner avec Isaak.

La note de la rédaction : ◉◉OOO

16. Grèce : Marina Satti - Zari

L'introduction : ambiance sirtaki, dommage de ne pas être allé au bout de l'idée. C'est non : on dirait du mauvais Rosalia. Le rythme : le morceau est dansant, ça peut fonctionner en live.

La note de la rédaction : ◉OOOO

17. Islande : Hera Björk - Scared of Heights

Hera Björk est bien connue à l'Eurovision : elle a déjà représenté l'Islande en 2010 et a été choriste en 2008, 2009 et 2015. Cela lui donnera-t-il un avantage ? La justesse : attention aux fausses notes en live. Le manque d'originalité : la chanson est on ne peut plus commune.

La note de la rédaction : ◉◉OOO

18. Irlande : Bambie Thug - Doomsday Blue

La chanson est intéressante et a le mérite d'être vraiment originale, en mêlant la pop et... le metal (!). Le live : on est curieux de voir ce que ça peut donner sur scène, c'est risqué. Le personnage : L'Eurovision 2024 tient sa sorcière ! C'est décalé mais pertinent, ça fonctionne.

La note de la rédaction : ◉◉◉◉O

19. Israël : Eden Golan - Hurricane

La chanson : taillée pour l'Eurovision, avec une chanson à voix et à texte. Déjà vu : assez inévitable, le tout manque cruellement d'originalité. Une ballade épique, efficace. Le contexte : on vous fait grâce des nombreuses polémiques autour de la participation d'Israël à l'Eurovision et les rebondissements de cette candidature.

La note de la rédaction : ◉◉◉OO

20. Italie : Angelina Mango - La Noia

Les paroles : intégralement chantées en italien. Le live : attention aux fausses notes qui pourraient tout gâcher. La mélodie : Ca pourrait presque ressembler à du Stromae, si on poussait un peu... Presque. Le statut : l'Italie compte parmi les grandes favorites des bookmakers, ce qui peut être contreproductif.

La note de la rédaction : ◉◉◉◉◉

21. Lettonie : Dons - Hollow

La voix : un joli timbre pour Dons, mais... ça ne fait pas tout. Aïe : on a le quota fausses notes 2024 ! Il en fallait un, c'est le Letton. Le look : le bleu de travail est assumé. Pourquoi pas. La popularité : Dons est très célèbre en Lettonie, pas sûr que cette candidature lui soit bénéfique.

La note de la rédaction : ◉◉OOO

22. Lituanie : Silvester Belt - Luktelk

La scénographie : on aime bien l'ambiance et les danseurs. Les fausses notes : attention en live. Le rythme : la chanson est enlevée et reste en tête, bon point. Les costumes : un certain manque d'originalité, on aurait pu aller plus loin pour se démarquer.

La note de la rédaction : ◉◉◉OO

23. Luxembourg : TALI - Fighter

Les paroles : Tali chante en français, au moins on est sûr de comprendre les paroles et le message de la chanson. On est donc sur un hymne à la confiance en soi. Le classement : selon les bookmakers de l'Eurovision Tali est bien loin dans les pronostics... Ce qui n'est pas franchement justifié. On mise tout sur une surprise. Le retour du Luxembourg : voilà 31 ans que le pays n'avait pas foulé la scène du concours ! La scénographie : rien de spécial, dommage.

La note de la rédaction : ◉◉◉◉O

24. Malte : Sarah Bonnici - Loop

La danse : sur un rythme pareil, c'était indispensable Le souffle en live : on aurait pu travailler le cardio avant ! L'énergie : on apprécie l'effort. Les fausses notes : encore ! La chanson : musicalement, ça reste un peu plat.

La note de la rédaction : ◉◉OOO

25. Moldavie : Natalia Barbu - In The Middle

La scénographie : l'idée des sosies fonctionne bien sur scène. Vocalement : toutes les chanteuses ne sont pas très justes. La chanson : quelques sonorités traditionnelles. Le rythme : la chanson est molle, globalement il n'y a pas grand chose de mémorable. Ce n'est pas pour rien que la Moldavie tutoie les dernières places dans les pronostics des bookmakers...

La note de la rédaction : ◉OOOO

26. Pays-Bas : Joost Klein - Europapa

La chanson : aussi entêtante qu'agaçante, elle ne peut que se démarquer. Du rythme et du décalage, la recette parfaite. C'est too much : mais même ça, on valide. Le visuel : la scénographie, les costumes, les coiffures... tout est bien, c'est ça qu'on veut voir à l'Eurovision. Les bookmakers adorent et en font l'un des favoris de la compétition, pour une fois, on est d'accord. Les paroles : ode à l'Europe, inspirée par le papa de Joost Klein - d'où le titre de la chanson.

La note de la rédaction : ◉◉◉◉◉

27. Norvège - Gåte - Ulveham

La musique : la chanson emprunte au folklore norvégien. Manque d'originalité : tous les ans, on a le droit à l'instant musique celtico-mystico-magico médiéval. Et on en a jusque-là. La voix : Gåte chante bien et juste, heureusement pour nos oreilles en live.

La note de la rédaction : ◉OOOO

28. Pologne : LUNA - The Tower

Les costumes : on adore ces épaulettes ! Et le reste des costumes et des coiffures d'ailleurs. La chanson : on a souvent écrit ce commentaire, mais en terme d'originalité, on peut quand même faire mieux... Sauf le refrain peut-être, qui relève un peu le tout. Les paroles : hymne à l'accomplissement de soi. Oui, encore. La voix : à voir ce que ça peut donner en live.

La note de la rédaction : ◉◉◉OO

29. Portugal : iolanda - Grito

La voix : jolie prestation, même en live. La chanson : on pensait que ça décollerait, mais non. La scénographie : pas beaucoup d'efforts, ni sur les costumes, ni sur la prestation live. Le global : il n'y a vraiment rien qui permette au Portugal de se démarquer. Même Iolanda a l'air de ne pas y croire.

La note de la rédaction : ◉OOOO

30. Saint-Marin : Megara - 11:11

WTF ? on est encore un peu sous le choc et vraiment pas certain de ce que nous venons de voir. Le pays : ça a l'air franchement sympa. Rien ne va : les costumes, la chanson, les chorégraphies, le rythme, la voix.

La note de la rédaction : OOOOO

31. Serbie : Teya Dora - Ramonda

La chanson : dans le registre des chansons douces et agréables à écouter, la Serbie se défend. La scénographie : pourquoi ce gros caillou sur la scène ? Les paroles : pour info, la ramonda de Natalie est une plante symbole de la résurrection du pays après la guerre, que l'on porte traditionnellement en Serbie pour fêter l'armistice.

La note de la rédaction : ◉◉◉OO

32. Slovénie : Raiven - Veronika

La chanson : le rythme et ses changements sont intéressants et en font l'une des rares propositions un peu originales musicalement parlant. Le tout est assez cinématographique. Le live : on a du mal à imaginer ce que ça peut donner sur scène. La chanteuse : et son charisme. Le registre : on est toujours dans le domaine un peu mystico-chianto-eurovision.

La note de la rédaction : ◉◉◉◉O

33. Espagne : Nebulossa - ZORRA

La scénographie : toute la prestation ne tient qu'à la présence des deux danseurs derrière la chanteuse. C'est la seule originalité du tout. La voix : entre fausses notes et manque de souffle, c'est difficilement audible. La chanson : et son titre qui signifie "traînée" - pour rester poli, a largement fait polémique en Espagne, tout comme les paroles. Les associations féministes dénonçaient une chanson sexiste et demandaient son retrait.

La note de la rédaction : OOOOO

34. Suède : Marcus & Martinus - Unforgettable

La chorégraphie : c'est punchy, ça passe. Le manque d'originalité : on dirait pas un peu du mauvais The Weeknd ? La Suède : il faut laisser la victoire aux autres maintenant. De toute façon, cette fois on est certain que ça ne sera pas le cas...

La note de la rédaction : ◉OOOO

35. Suisse - Nemo - The Code

Visuellement, c'est impeccable. Le live : si Nemo chante faux, ça peut-être fatal. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas, alors restons sur du positif. Le statut : c'est LE grand favori des bookmakers et on comprend pourquoi. La chanson : rythmée, bien interprétée, surprenante, Nemo coche pas mal de cases avec The Code. Si la prestation live suit, c'est un sans faute ! Il y'a même (presque) un petit côté musique de James Bond. Beau travail. Le rythme : on passe de l'envolée lyrique au rap et à la musique instrumentale de films.

La note de la rédaction : ◉◉◉◉◉

36. Ukraine - alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

La chanson : puissante et bien chantée. La scénographie : un peu pauvre, malgré la présence de choeurs. Les pronostics : l'Ukraine compte parmi les favoris des bookmakers, ce qui ne semble pas justifié par la performance seule.

La note de la rédaction : ◉◉OOO

37. Royaume-Uni : Olly Alexander - Dizzy

La chanson : sans être très original, le titre électro-pop est assez efficace. Mouais : c'est le mot qui nous vient à la fin de l'écoute de la chanson. C'est de la gentille pop. Le candidat : la délégation britannique a fait le choix d'un artiste déjà connu, notamment pour avoir été le leader du groupe Years and Years.

La note de la rédaction : ◉OOOO