Petit Papa Noël : auteur, paroles, histoire... Tout savoir sur la chanson

PETIT PAPA NOEL. Absolument incontournable en cette période de fin d'année, la chanson "Petit Papa Noël" est l'une des chansons de Noël les plus célèbres. Mais savez-vous tout sur sur ce morceau ?

Petits et grands la fredonnent depuis des décennies : année après année, Noël après Noël, la chanson Petit Papa Noël était, est et reste indiscutablement la chanson de Noël par excellence et n'a, depuis sa création, pas pris une ride. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son histoire est aussi légendaire que romanesque. Saviez-vous que cette œuvre était née pendant la guerre ? Ou que ses paroles étaient au départ baignées de tristesse ?

Petit Papa Noël est en tout cas devenu une chanson clé du patrimoine français. Et son espérance, sa douceur et son insouciance parviennent à traduire avec une tonalité universelle l'atmosphère si particulière de la très ancienne fête de Noël. Paroles, histoire... Voici tout ce qu'il faut savoir pour être incollable sur Petit Papa Noël.

Tino Rossi, celui qu'on surnommait "le Napoléon du disque ", "l'Empereur de la romance" ou encore le "Rossignol du siècle", né à Ajaccio, sur l'île de Beauté, en 1907, a donc donné naissance à un pilier de la chanson populaire, la chanson de Noël Petit Papa Noël. L'histoire que raconte la chanson de Tino Rossi n'est pour autant pas connue de tous. Cette fable chantée met en scène les paroles d'un enfant ensommeillé un soir de réveillon, alors qu'il s'adresse au Père Noël. Alors, de quelles œuvres s'inspire Petit Papa Noël et sur quelle histoire se base sa création ? Que raconte concrètement la chanson phare de Tino Rossi ? A quelles paroles (y compris en anglais), tablatures ou encore partitions peut-on se référer ? Découvrez tous les secrets de Petit Papa Noël dans cette page spéciale.

La chanson Petit Papa Noël est un chant populaire sur qui est entendue par tous ceux qui passent un joyeux Noël avec des enfants. Le chanteur français Tino Rossi reste son interprète emblématique, et c'est sans doute sa chanson la plus connue. Seul artiste français à avoir vendu plus de 500 millions de disques dans le monde, le natif d'Ajaccio la chante dès 1946. Le titre Petit Papa Noël permettra au chanteur de battre le record du "single" le mieux vendu en France et son succès ne s'est jamais démenti depuis. Mais que raconte la chanson en question ? Un enfant s'y adresse au Père Noël le soir du réveillon de Noël, juste avant de s'endormir.

Tino Rossi en 1950. © Lido/Sipa

Si sa mélodie et ses paroles sont très connues, son histoire l'est moins. Petit Papa Noël a été réécrite par le parolier français d'origine arménienne Raymond Vincy à partir d'une chanson déjà existante aux paroles moins heureuses. Cette dernière, créée par le fantaisiste marseillais Xavier Lemercier pour une opérette pendant la Seconde guerre mondiale, est déjà intitulée Petit Papa Noël et contient la célèbre mélodie qu'entonnera Tino Rossi deux ans plus tard.

Seulement, ce que demande ici l'enfant au Père Noël, c'est le retour de son père, prisonnier de guerre en Allemagne. Peu de temps après, Raymond Vincy remanie donc les paroles, à la demande de l'impresario Émile Audiffred (qui a lancé le début de carrière de Tino Rossi) et du compositeur Henri Martinet, devenu à la Libération le pianiste de Tino Rossi. Objectif : gommer toute allusion à la guerre. Pour le refrain qu'il fait à sa sauce, le compositeur Vincy s'inspire de l'œuvre Tiebe Paiom (Nous te chantons) de Dmitro Bortnianski, un chant liturgique orthodoxe russe du XIXe siècle : les mesures 6 à 9 de la partie ténor ont donné le thème du refrain de Petit Papa Noël. Un refrain qui résonnera notamment dans la scène finale du film Destins (1946) de Richard Pottier, entonné là encore par Tino Rossi, également acteur.

"Toute petite, je croyais que Tino Rossi était le Père Noël" (Mireille Mathieu)

"Mireille Mathieu dévoile un duo inédit sur "Petit Papa Noël""

Et pourtant, encore un peu et l'hymne-préféré-des-enfants-vendu-à-des-millions-d'exemplaires ne serait jamais parvenu à aucune oreille... La belle histoire de Noël est ainsi relatée dans le Point : après la Seconde guerre mondiale, le chanteur corse Tino Rossi s'apprête à jouer dans le film musical Destins. Un chant de Noël est au menu du scénario. Le tournage suit son cours jusqu'au moment où la chorale d'enfants noirs américains qui devait assurer le tour de chant se décommande. Il n'y a plus qu'à trouver autre chose... Problème, Tino Rossi refuse d'interpréter un chant classique du type ritournelle catholique. On est en 1946 : les relents de Vichy ne sont pas loin. En faisant le tour des compositeurs à la mode à l'époque, Tino Rossi se retrouve chez Henri Martinet, compositeur de plusieurs opérettes.

Alors que le chanteur star s'apprête à prendre congé bredouille, son imprésario apostrophe le musicien : "Mais au fait, Henri, pourquoi ne montres-tu pas cette chanson que tu avais écrite pour l'opérette que nous n'avons jamais pu monter ?". Il s'agit de la fameuse prière d'un enfant au Père Noël pour voir revenir son père retenu prisonnier en Allemagne. Tino Rossi est conquis par la berceuse. Le parolier Raymond Vinci est chargé de remanier les paroles. Ça y est, le chant a trouvé sa place dans le film Destins ! "C'est la belle nuit de Noël / la neige étend son manteau blanc... ".

Tino Rossi avec la chorale de Bondy lors de l'émission TV "Numero 1" à Paris (fin années 70, début années 80). © MEUROU/SIPA

En écoutant Petit Papa Noël, tout un chacun peut se mettre dans la peau d'un enfant qui croit au Père Noël et attend sa venue avec fébrilité la nuit de Noël, espérant passer de joyeuses fêtes. Les mots de l'enfant transmettent la magie et l'importance de ce moment tant attendu. Dans cette prière enfantine universelle au Père Noël sont également perceptibles des sentiments ambigus, au moment de s'endormir : la peur d'être oublié ("Quand tu descendras du ciel / Avec des jouets par milliers / N'oublie pas mon petit soulier"), de la compassion teintée de culpabilité pour le Père Noël qui va effectuer un si long voyage dans le froid ("Mais, avant de partir / Il faudra bien te couvrir / Dehors tu vas avoir si froid / C'est un peu à cause de moi") ou encore l'impatience de découvrir ses cadeaux ("Il me tarde tant que le jour se lève / Pour voir si tu m'as apporté / Tous les beaux joujoux que je vois en rêve / Et que je t'ai commandés"). L'esprit de Saint Nicolas plane aussi sur la fin de cette chanson emblématique, quand l'enfant avoue "Je n'ai pas été tous les jours très sage" pour se faire pardonner.

Voici les paroles de la chanson :

C'est la belle nuit de Noël

La neige étend son manteau blanc

Et les yeux levés vers le ciel,

A genoux, les petits enfants,

Avant de fermer les paupières,

Font une dernière prière.

Refrain

Petit Papa Noël

Quand tu descendras du ciel

Avec des jouets par milliers

N'oublie pas mon petit soulier

Mais, avant de partir,

Il faudra bien te couvrir

Dehors tu vas avoir si froid

C'est un peu à cause de moi

Il me tarde tant que le jour se lève

Pour voir si tu m'as apporté

Tous les beaux joujoux que je vois en rêve

Et que je t'ai commandés

Refrain

Le marchand de sable est passé

Les enfants vont faire dodo

Et tu vas pouvoir commencer

Avec ta hotte sur le dos

Au son des cloches des églises

Ta distribution de surprises

Et quand tu seras sur ton beau nuage

Viens d'abord sur notre maison

Je n'ai pas été tous les jours très sage

Mais j'en demande pardon

Refrain

Petit Papa Noël...

(source : paroles.net)

Petit Papa Noël peut aussi se chanter en anglais. Une manière de varier les plaisirs tout en restant dans la mélodie et le thème de la chanson de Tino Rossi. La requête "Petit Papa Noël en anglais" fait d'ailleurs partie des requêtes les plus tapées par les internautes qui font des recherches sur la légendaire chanson du chanteur et acteur français.

Little Father Christmas

It's a beautiful Christmas night

Snow spreads its white coat

And eyes lift toward the sky

On their knees, small children

Before closing their eyelids

Say one last request

Little Father Christmas

When you come down from the sky

With toys by the thousands

Don't forget my little shoe

But before leaving

You must cover yourself well

Outside you will be so cold

It's a little because of me

I can't wait for it to get light

To see if you have brought me

All the lovely toys that I see in dreams

And that I ordered from you

Little Father Christmas

When you come down from the sky

With toys by the thousands

Don't forget my little shoe

And when you are on your beautiful cloud

Come first to our house

I wasn't always very well behaved

But I ask for your forgiveness

Little Father Christmas

When you come down from the sky

With toys by the thousands

Don't forget my little shoe

Little Father Christmas

(source : lyricstranslate.com)

