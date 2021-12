Quelles sont les meilleures chansons de Noël ? La playlist

PLAYLIST. "Jingle bells", "Vive le vent", "Petit garçon"... Cette année encore, les chansons de Noël s'annoncent indispensables à des fêtes réussies !

Que seraient les fêtes de fin d'année sans les traditionnelles chansons de Noël ? De Vive le vent à Petit garçon, en passant par Jingle Bells, mais aussi des chansons plus inattendues, cette page spéciale mêle des chants de Noël en français, anglais et espagnol, traditionnels comme modernes. Vous devriez donc trouver votre bonheur dans cette playlist musicale bien utile quand l'heure est venue de souhaiter un Joyeux Noël à ses proches, avec écoute YouTube (et donc écoute gratuite) et paroles de refrains disponibles pour de nombreux titres. Prêt(e)s à pousser la chansonnette ?

Jingle Bells - Frank Sinatra

Vive le vent - Dalida

Mon beau sapin - Tino Rossi

We Wish You a Merry Christmas - The Everly Brothers

Petit Papa Noël - Tino Rossi

1. Jingle Bells - Frank Sinatra

C'est l'une des chansons américaines les plus célèbres du monde : Jingle Bells. Si son histoire divise encore, elle aurait été écrite pour Thanksgiving par le compositeur James Lord Pierpont en 1857. Après le XIXème siècle, la chanson a été reprise et traduite en plusieurs langues. En français, le titre devient Vive le vent, et a été interprété, entre autres, par Dalida ou Mireille Mathieu. A l'internationale, des artistes comme Elvis Presley, les Beatles, Ella Fitzgerald en ont également livré leur version. L'une des reprises les plus célèbres et les plus écoutées restera celle de Frank Sinatra en 1957.

"Oh, jingle bells, jingle bells / Jingle all the way / Oh, what fun it is to ride / In a one horse open sleigh / Jingle bells, jingle bells / Jingle all the way / Oh, what fun it is to ride / In a one horse open sleigh", chante Frank Sinatra dans Jingle Bells.

2. Vive le vent - Dalida

Vive le vent est donc la version française du tube Jingle Bells, dont on a déjà parlé. Mais en France aussi, le titre fait des émules. Dalida en a offert une reprise à succès, portée par l'engouement autour des chansons de Noël et par la popularité de ce morceau de James Lords Pierpont, sorti près d'un siècle plus tôt. En 1960, Dalida publie un super 45 tour composé uniquement de chants de fêtes, qui regroupe donc Vive le vent, Petit Papa Noël de Tino Rossi, Douce nuit, sainte nuit et Noël blanc.

"Vive le vent / Vive le vent / Vive le vent d'hiver / Qui s'en va sifflant soufflant / Dans les grands sapins verts / Oh / Vive le temps / Vive le temps / Vive le temps d'hiver / Boule de neige et jour de l'an / Et bonne année grand-mère", chante Dalida dans Vive le vent.

3. Mon beau sapin - Tino Rossi

C'est l'une des toutes premières chansons de Noël : Mon beau sapin. D'origine allemande, ce morceau, appelé O Tannenbaum dans sa version originelle, a été composé par Ernst Anschütz en 1824, avant d'être repris de multiples fois, notamment par Tino Rossi, qui a rendue cette chanson immortelle. Aujourd'hui encore, dans de nombreux pays, les enfants connaissent les paroles de Mon beau sapin par cœur.

"Mon beau sapin, roi des forêts / Que j'aime ta verdure ! / Quand, par l'hiver, bois et guérets / Sont dépouillés de leurs attraits / Mon beau sapin, roi des forêts / Tu gardes ta parure / Toi que Noël planta chez nous / Au saint anniversaire ! / Joli sapin, comme ils sont doux / Et tes bonbons et tes joujoux / Toi que Noël planta chez nous / Tout brillant de lumière", chante Tino Rossi dans Mon beau sapin.

4. We Wish You a Merry Christmas - The Everly Brothers

We Wish You a Merry Christmas est à l'origine un morceau religieux, pour "souhaiter un Joyeux Noël" et a été écrit au XVIème siècle, avant d'être rendu populaire par Arthur Warrel, organiste américain de Bristol, aux États-Unis. La chanson tient ses origines d'une tradition anglaise, qui veut que les plus riches offrent aux pauvres des cadeaux le soir de Noël : du "pudding aux figues", comme le dit le texte de la chanson. Parmi les reprises, c'est celle du duo de chanteurs américains, The Everly Brothers, sortie en 1962, qui reste la plus écoutée (et écoutable ?).

"We wish you a merry Christmas / We wish you a merry Christmas / We wish you a merry Christmas and a happy new year / Good tidings we bring to you and your kin / We wish you a merry Christmas and a happy new year", chantent les frères Everly dans We Wish You a Merry Christmas.

5. Petit Papa Noël - Tino Rossi

Standard parmi les standards de Noël, difficile d'oublier le titre Petit papa Noël. En 1944, c'est le producteur Emile Audiffred qui la chante le premier, avec des paroles différentes, sur la musique du compositeur Henri Martinet. Deux ans plus tard, Tino Rossi décide de l'adapter pour les besoins d'un film : il réécrit les paroles et en confie l'orchestration à Raymond Legrand (le père de Michel). En ces temps de sortie de guerre et du régime de Vichy, la chanson est un succès. Depuis la version du chanteur corse, les reprises se comptent par dizaines, allant de Dalida à Henri Dès en passant par Mireille Mathieu ou Céline Dion.

"C'est la belle nuit de Noël / La neige étend son manteau blanc / Et les yeux levés vers le ciel, à genoux / Les petits enfants / Avant de fermer les paupières / Font une dernière prière / Petit Papa Noël / Quand tu descendras du ciel / Avec des jouets par milliers / N'oublie pas mon petit soulier", chante Tino Rossi dans Petit Papa Noël.

6. Last Christmas - Wham!

Comment passer à côté de l'une des chansons références du genre : Last Christmas, de Wham!, écrite, composée et chantée par George Michael, elle sort le 10 décembre 1984 sur l'album The Final. Wham! avait décidé d'en reverser tous les bénéfices à la lutte contre la famine en Ethiopie, qui a tué 1,2 million de personnes entre 1983 et 1985.

Dès sa sortie, la chanson est un succès : elle s'écoule à plus de 3,7 millions d'exemplaires. La mort de George Michael, en décembre 2017, n'aura fait que décupler le succès de Last Christmas et de son inoubliable clip sous la neige.

"Last Christmas, I gave you my heart / But the very next day you gave it away / This year, to save me from tears / I'll give it to someone special / Last Christmas, I gave you my heart / But the very next day you gave it away / This year, to save me from tears / I'll give it to someone special", chante George Michael dans Last Christmas.

7. Let it Snow - Frank Sinatra

En 1950, Frank Sinatra décide de reprendre une autre chanson de Noël : Let It Snow ! Let It Snow ! Let It Snow !. On doit ce titre de 1945, traduit en français en Qu'il neige !, au parolier Sammy Cahn et au compositeur Jule Styne. Quelques mois plus tard, Vaughn Monroe popularise Let It Snow et en fait un morceau populaire. Depuis, ce classique de Noël (malgré le fait que ses paroles n'évoquent en aucun cas les fêtes de fin d'année) a été repris par plusieurs autres artistes comme Bing Crosby, Ella Fitzgerald, Kylie Minogue, Cascada ou Garou.

"Oh, the weather outside is frightful / But the fire is so delightful / And since we've no place to go / Let it snow, let it snow, let it snow ! / It doesn't show signs of stopping / And I brought some corn for popping / The lights are turned down low / Let it snow, let it snow, let it snow", chante Sinatra dans Let it Snow.

8. It's Beginning to Look a Lot Like Christmas - Bing Crosby

La chanson It's Beginning to Look a Lot Like Christmas a été écrite par le compositeur américain Meredith Wilson, en 1951 et s'intitulait It's Beginning to Look Like Christmas. On citera parmi les nombreuses reprises du titre, celle de Bing Crosby et Frank Sinatra, sortie la même année que l'originale, ou celle, plus récente, de Michael Bublé.

"It's beginning to look alot like Christmas / Everywhere you go / Take a look at the 5 and 10 / It's glistening once again / With candy canes and silver lanes that glow / It's beginning to look alot like Christmas / Toys in every store / But the prettiest sight to see / Is the holly that will be / On your own front door", chante Bing Crosby et Frank Sinatra dans It's Beginning to Look a Lot Like Christmas.

9. Douce nuit, sainte nuit - Dalida

La chanson Douce nuit, sante nuit, est à l'origine un morceau allemand, appelé Stille Nacht, heilige Nacht. Devenue l'une des chansons les plus célèbres du monde, elle est également l'un des titres les plus repris dans le monde. Depuis 2011, Douce nuit, sainte nuit, appartient même au patrimoine culturel immateriel de l'humanité, reconnu par l'UNESCO. En France, des dizaines d'artistes ont livré leur reprise de la chanson, notamment Dalida, Luis Mariano, Gérard Lenorman ou Roch Voisine.

"Douce nuit Sainte Nuit / Tout est calme plus de bruit / C'est Noël et là-bas dans le ciel / Une étoile d'un éclat irréel / Brille au loin sur le monde / Comme un beau rêve infini / Douce Nuit Sainte Nuit / Il est né à minuit / Dans l'étable au milieu des bergers / Et depuis l'univers a chanté / C'est Noël c'est Noël / Que la Paix soit éternelle", chante Dalida dans Douce nuit, sainte nuit.

10. Jingle Bell Rock - Bobby Helms

Autre chanson populaire de Noël, celle baptisée Jingle Bell Rock, célèbre par ses éternels tintements de clochettes. La chanson, écrite par le chanteur de country américain Bobby Helms, est sortie en 1957. Depuis, elle s'est largement imposée comme un standard des périodes de fêtes. Aucune reprise ne connaîtra le succès de son interprète original, Bobby Helms. Pourtant, parmi les autres versions de cette chanson, celle du duo pop américain Hall & Oates, qui a réussi à tirer leur épingle du jeu en dévoilant en 1983 sa reprise, qui s'est classée au sommet des charts en 2008 et 2011.

"Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock / Jingle bells swing and jingle bells ring / Snowin' and blowin' up bushels of fun / Now the jingle hop has begun / Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock / Jingle bells chime in jingle bell time / Dancin' and prancin' in Jingle Bell Square / In the frosty air", chante Bobby Helms dans Jingle Bell Rock.

11. C'est Noël - Fernandel

La chanson C'est Noël a été composée en 1956 par Henri Betti, sur des paroles de Jean Manse. À l'origine, le titre était destiné à la bande-originale du film Honoré de Marseille, de Maurice Regamey, pour être chanté par Fernandel. Et si C'est Noël a été coupée au montage, la chanson est rapidement devenue populaire. Elle fût, elle aussi et dès sa sortie, sujette à de nombreuses reprises. Par exemple, la même année, en 1956, Tino Rossi, éternel interprète de chansons de Noël, en propose une nouvelle version, orchestrée par Pierre Spiers et Georges Guétary.

"Un beau soir d'hiver près d'un grand sapin / Naquit dans une humble étable / L'enfant Jésus cet enfant divin / Et depuis pour les bambins / C'est Noël, sous un ciel de lumière / Les enfants, sagement à genou / Ce soir là, font tout bas leur prière / Doux Jésus, entends tu ? Réponds nous !" chante Fernandel dans C'est Noël.

11. Happy Xmas (War is over) - John Lennon

La chanson de Noël n'est pas forcément synonyme de bons sentiments : elle peut aussi être engagée. C'est notamment le cas John Lennon, qui, en chantant Happy Xmas (War is over), a adressé un message fort en faveur de la paix. Sortie en octobre 1971, cette chanson de John Lennon et Yoko Ono proteste contre la guerre du Viêt Nam. Le couple avait déjà lancé une campagne publicitaire portant le même combat, deux ans plus tôt. Comme Imagine, John Lennon a fait de sa chanson de Noël un hymne pacifiste.

"So this is Christmas / And what have you done / Another year over / And a new one just begun / And so this is Christmas / I hope you have fun / The near and the dear one / The old and the young / A very Merry Christmas / And a happy new year / Let's hope it's a good one / Without any fear", chante John Lennon dans Happy Xmas (War is over).

12. Here Comes Santa Claus - Elvis Presley

La chanson Here Comes Santa Claus a été écrite en 1947 par le chanteur et acteur américain Gene Autry, sur une musique du compositeur Oakley Haldeman. Depuis, les reprises de ce standard des fêtes de fin d'année sont innombrables : de Doris Day à Bing Crosby en passant par Bob Dylan et... Mariah Carey, décidément. Parmi les artistes à avoir empruntés Here Comes Santa Claus, on trouve aussi Elvis Presley, en 1957. Cette année-là, le King dévoile un album de Noël, intitulé Elvis' Christmas Album, écoulé à plus de 20 millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis. Il reste l'album de chansons de Noël le plus vendu de l'Histoire.

"Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus / Right down Santa Claus lane / Vixen, Blitzen, all his reindeer / Pulling on the reins / Bells are ringing, children singing / All is merry and bright / Hang your stockings and say a prayer / 'Cause Santa Claus comes tonight", chante Elvis Presley dans Here Comes Santa Claus.

13. All I want for Christmas is you - Mariah Carey

Evidemment, All I want for Christmas is you, c'est le tube incontournable (inévitable, insupportable, on ne sait plus bien) de Noël signé Mariah Carey. Sortie en 1994, la chanson est devenue, en décembre 2019, la chanson la plus vendue aux États-Unis, 25 ans après sa parution. Dans le texte, qui déborde d'amour, Mariah Carey explique ne pas souhaiter de cadeau, que le plus beau serait d'être avec son "chéri", alias, à l'époque, Tommy Mottola. On a même mérité un remake du clip à l'hiver 2019.

"I don't want a lot for Christmas / There is just one thing I need / I don't care about the presents / Underneath the Christmas tree / I just want you for my own / More than you could ever know / Make my wish come true oh / All I want for Christmas is you", chante Mariah Carey dans All I Want For Christmas Is You.

14. Christmas Lights - Coldplay

En 2010, le groupe britannique Coldplay décide à son tour de s'essayer à la chanson de Noël : le 1er décembre, cette année-là, Chris Martin et sa bande dévoilent le morceau Christmas Lights. Si à l'origine il devait figurer dans le cinquième album de Coldplay, Mylo Xyloto, sorti en 2011, il n'en sera rien. Toutefois, la chanson reste l'une des plus belles du groupe, méritant indéniablement sa place dans une playlist de Noël.

"Christmas night, another fight / Tears we cried, a flood / Got all kinds of poison in, poison in my blood / Took my feet, to Oxford street, trying to right a wrong / Just walk away / those windows say, but I can't believe, she's gone / When you're still waiting for the snow to fall / It doesn't really feel like Christmas at all", chante Chris Martin dans Christmas Lights.

15. Santa tell me - Ariana Grande

Digne héritière de Mariah Carey dans la chanson de Noël : Ariana Grande. Le 24 novembre 2014, c'est au tour de la jeune chanteuse de proposer sa version avec Santa tell me, un titre R&B qui a fait à sa sortie, c'était à prévoir, beaucoup de bruit, s'emparant du top 10 des charts en Europe et jusqu'en Corée-du-Sud. Le clip, dans lequel l'artiste danse et rit avec ses amies autour de cadeaux de Noël, est aussi un succès. Et la chanteuse ne s'est pas arrêtée à une chanson de Noël, puisque c'est tout un EP qu'elle avait dévoilé, chantant quatre morceaux : Santa Baby de Eartha Kitt, Last Christmas de Wham! et deux chansons inédites : Love Is Everything et Snow in California.

"Santa tell me if you're really there / Don't make me fall in love again / If he won't be here next year / Santa tell me if he really cares / 'Cause I can give it all away if he won't be here next year", chante Ariana Grande dans Santa tell me.

16. Wonderful Christmastime - Paul McCartney

Après la sortie et le succès de Happy Xmas (War is over) de John Lennon en 1971, un autre ancien Beatles décide de s'emparer du phénomène des chansons de Noël : Paul McCartney. Ilenregistre le titre Wonderful Christmastime en 1979 et le publie sur la Face B de l'album Rudolph the Red-Nosed Reaggae. Rapidement, la chanson devient un succès, particulièrement aux États-Unis et en Angleterre.

"Picking Up Scales And Broken Chords / Puppy Dog Tails In The House Of Lords / Tell Me Darling, What Can It Mean ? / Making Up Moons In A Minor Key / What Have Those Tunes Got To Do With Me ? / Tell Me Darling, Where Have You Been ? / Once Upon Along Ago / Children Searched For Treasure", chante Paul McCartney dans Wonderful Christmastime.

17. Noël à Paris - Charles Aznavour

En 1978, Charles Aznavour publie l'album Un enfant est né. Comme son titre le laissait présager, il contient dix chants de Noël, dont Noël à Paris, écrit par Dee Shipman et Jacques Plante pour Aznavour, qui, quand il chante Noël, n'aura pas volé son surnom de "Sinatra français". La chanson Noël à Paris sera rééditée en 1996 et en 2000, pour l'album au profit de la recherche contre le Sida, Noël Ensemble, regroupant de célèbres chants de fin d'année repris par de nombreux artistes, comme Hélène Ségara, Philippe Katerine, Henri Salvador ou Maurane. Sur ce disque, Charles Aznavour réinterprète sa chanson Noël à Paris, en duo avec la chanteuse Axelle Red.

"C'est Noël chérie / Et nous sommes à Paris / C'est Noël chérie / Et tous ceux que nous aimons sont loin / Bien loin d'ici / Étrange fête / Sans nos enfants sans nos parents / Sans nos amis / Ce soir nous souperons en tête à tête / Ma chérie", chante Charles Aznavour dans Noël à Paris.

18. Rockin' Around the Christmas Tree - Brenda Lee

La chanson Rockin' Around the Christmas Tree a été composée par l'Américain Johnny Marks et interprétée par Brenda Lee en 1958. La chanteuse pop, devenue célèbre dans les années 60, en a fait un tube incontournable des fêtes de Noël : Rockin' Around the Christmas Tree est classée 16ème dans le classement du célèbre magazine Billboard. Toujours aujourd'hui, c'est Brenda Lee qui continue à interpréter Rockin' Around the Christmas Tree lors d'événements divers.

"Rockin' around the Christmas tree / At the Christmas party hop / Mistletoe hung where you can see / Every couple tries to stop / Rockin' around the Christmas tree / Let the Christmas spirit ring / Later we'll have some pumpkin pie / And we'll do some caroling", chante Brenda Lee dans Rockin' Around the Christmas Tree.

Parmi les monuments historiques de la chanson de Noël figurent Let it Snow ! Let it Snow ! Let it Snow ! de Dean Martin, enregistrée en 1959 (la vidéo sur Youtube) ; Santa Baby de Earth a Kitt (1953) ; Joy to the World reprise par Aretha Franklin (2006) ; Frosty the Snowman d'Ella Fitzgerald (1960) ; Merry Christmas baby d'Otis Redding (1967) ; White Christmas de Louis Armstrong (1952) ; Silent Night de Frank Sinatra (1991)... De quoi instaurer une ambiance "so cheerful" autour du sapin ! Du côté des chants classiques, pourquoi ne pas entonner les comptines Jingle Bells ou We Wish you a Merry Christmas ?

Nous vous proposons deux "vallancicos", des classiques espagnols : Los peces en el rio (soit "les poissons dans la rivière"), un chant de Noël traditionnel à entonner devant la crèche (l'équivalent de notre Petit papa Noël dans certaines régions), et Campana Sobre Campana (littéralement "Une cloche par-dessus une cloche").

Chanson de Noël moderne

Pour changer des chants traditionnels de Noël ou pour en découvrir une version modernisée par des artistes contemporains (comme la très rock'n'roll Fille du Père Noël de Jacques Dutronc), voici une liste de tubes autour de l'esprit de Noël. Pour passer de joyeuses fêtes, certains artistes se font un devoir de sortir chaque année ou presque un morceau, voire un album, dédié aux chants de Noël. C'est le cas par exemple de The Killers ou de Sufjan Stevens.