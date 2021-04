Sorties streaming : Clara Luciani, Taylor Swift, Vladimir Cauchemar... Les nouveautés

La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

Après une semaine de froid et (toujours) de crise sanitaire, il est grand temps de prendre un peu de bon temps. Et si la période morose ne se prête pas forcément à la fête, cette nouvelle semaine aura tout de même réservé son lot de sorties musicales qu'il serait dommage de manquer. Comme chaque fin de semaine, Linternaute.com vous a concocté une playlist des nouveautés disponibles sur les plateformes d'écoute en streaming. Au programme : Le reste, nouveau single de Clara Luciani, Fearless (Taylor's Version), le (presque) nouvel album de Taylor Swift, mais aussi Brrr, de Vladimir Cauchemar, Laylow et Rim'K et Kiss me more, le single de Doja Cat avec SZA. A noter également notre pépite de la semaine, le nouveau clip de Yelle : celui de son single Noir. Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist de la semaine :

Après le succès de son premier album Sainte-Victoire, triple disque de platine, et récompensé de deux Victoires de la Musique consécutives pour Révélation scène en 2019 et Artiste féminine l'année suivante, Clara Luciani annonce un nouveau disque à paraître le 11 juin 2021, baptisé Cœur. Comme avant goût de ce prochain disque, la chanteuse de Martigues dévoile un premier single prometteur, Le reste. Un titre sorti accompagné d'un clip dansant et coloré, avec une touche de Jacques Demy, l'une des idoles de la chanteuse (qui avait d'ailleurs repris la chanson des Demoiselles de Rochefort, La chanson de Delphine avec Vladimir Cauchemar, dont on parlera un peu plus bas...).

Treize ans après le succès retentissant de Fearless, Taylor Swift dévoile sa propre version, Fearless (Taylor's Version), enrichie de six morceaux inédits. Si ce n'est pas un nouvel album à proprement parler, il s'agit en réalité d'un réenregistrement du deuxième album de la chanteuse, sorti en 2008. Taylor Swift, en guerre contre son ancien producteur, réussi ici un nouveau tour de force en reprenant la main sur ses droits, dont elle est privée pour ses six premiers disques. En novembre 2020, son ancien producteur Scooter Brown avait revendu les droits de la discographie de Taylor Swift à un fonds d'investissement pour 300 millions de dollars.

Un conseil avant d'écouter ce morceau : monter le son et les basses (et espérez que vos voisins ne vous détestent pas trop). Le DJ à la tête de mort Vladimir Cauchemar s'est associé aux deux rappeurs français Laylow et Rim'K et dévoile le morceau Brrr, qui devrait effectivement vous faire trembler (et danser !), tout comme son clip. Parfait pour se défouler un peu en cette période de non-bamboche.

Les deux phénomènes de la nouvelle scène RnB américaine Doja Cat et SZA se sont elles aussi associées et frappent fort avec le morceau Kiss me more, sorti accompagné d'un clip sensuel et annonçant la sortie prochaine (cet été) de son album Planet Her. Parfait également pour se déhancher un peu.

La pépite de la semaine :

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

"Comment t'habilles-tu ce soir ? Moi je m'habille en noir, je vais sûrement rentrer tard." Sept mois après la sortie de son album L'Ere du Verseau en septembre 2020, la chanteuse Yelle dévoile le clip du titre Noir, dans lequel la chanteuse joue les mannequins haute couture. Là aussi, on danse !