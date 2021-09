Sorties streaming : Drake, Kanye West, ABBA... Les nouveautés

SORTIES MUSIQUE. La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

C'est la rentrée ! Et en ces premiers jours de septembre, alors qu'il est temps de reprendre le chemin de l'école ou du travail, nombreux sont les artistes à avoir également charbonné. Pour cette première playlist après les vacances, Linternaute.com vous a concocté une playlist des nouveautés disponibles sur les plateformes d'écoute en streaming, qui devrait ravir les amateurs de différents styles musicaux.

Au programme cette semaine : l'album de Drake, Certified Lover Boy, celui de Kanye West, Donda, mais aussi les deux inédits surprises d'ABBA reformé, le nouveau single de Booba, Variant, le premier disque de Claire Laffut, Bleu ou encore les deux titres d'Eddy de Pretto avec Yseult, Pause et Kiss. A ne pas oublier évidemment, nos deux pépites de la semaine : le retour de Malik Djoudi avec le titre 2080 et Limousine avec Victor Solf sur Hula Hoop (Pour toi). Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist des nouveautés :

Le très attendu sixième album de Drake, Certified Lover Boy est enfin en ligne ! Le disque, qui devait à l'origine sortir en 2020, avait vu sa date de sortie plusieurs fois décalée en raison de la pandémie... Pour finalement paraître cinq jours après celui du rival du chanteur, Kanye West, dont on parlera un peu plus bas. Drake dévoile donc un disque composé de 21 morceaux, dont de nombreuses collaborations, avec 21 Savage, Future, Kid Cudi, Lil Wayne, Travis Scott, Lil Baby ou Jay-Z.

On le disait, cette semaine restera marquée par la sortie des albums de deux poids lourds du rap mondial : Drake et Kanye West. Après des mois de suspens et de fausses alertes, ce dernier a finalement dévoilé Donda le 29 août (et n'a pas manqué de faire parler de lui en déclenchant plusieurs polémiques). Composé de 28 morceaux, le disque s'est immédiatement hissé à la première place du Top album de la semaine selon le SNEP (Syndicat National de l'Edition Phonographique). Sera-t-il détrôné par Drake ?

C'est certainement la grosse annonce de la rentrée : le retour du groupe culte ABBA, qui annonce sa reformation, un nouvel album, Voyage, à paraître en novembre, mais aussi une tournée... en hologrammes. De quoi déchaîner leurs fans, qui peuvent patienter avec les deux premiers singles du disque, I Still Have Faith in You et Don't Shut Me Down, sortis jeudi 2 septembre.

Après la sortie de son dernier album, Chromatica, Lady Gaga est de retour avec une compilation de reprises, baptisée Dawn of Chromatica et composée de 14 remixes. Au programme, des collaborations avec Coucou Cloé, Ariana Grande, Arca, Charli XCX, Ashinikko, Backpink, Doss ou encore Elton John.

Si Booba fait presque plus parler de lui pour son nouveau clash avec un autre rappeur, Sadek, le Duc a bien sorti un nouveau morceau, baptisé Variant, ce vendredi 3 septembre. Au programme, un réquisitoire contre différents maux de la société, ambiance fin du monde propulsée par "les Talibans, le Klu Klux Klan", les "chaînes de télé" ou la pandémie de Covid-19.

Elle est l'un des nouveaux visages de la pop francophone : l'artiste belge Claire Laffut dévoile son tout premier album, baptisé Bleu, comptant 13 nouveaux morceaux portés par les singles Vérité et Hiroshima. Un disque dansant qui succède dignement à l'EP Mojo, parfait pour cette fin d'été.

Après la sortie de son album A tous les bâtards, Eddy de Pretto est déjà de retour avec deux nouveaux morceaux, Pause et Kiss, liés en un clip, en duo avec la chanteuse Yseult. Une collaboration réussie et un instant suspendu pour les deux amis, qui mêlent ici avec succès leurs univers et leurs voix.

Les pépites de la semaine :

Malik Djoudi - 2080

Le chanteur Malik Djoudi continue de lever le voile sur son prochain album, Troie, attendu dans les bacs le 24 septembre, avec un nouveau single mélancolique, 2080. Une fois de plus, grâce à son texte et sa voix androgyne, l'artiste français, nommé en 2020 artiste révélation aux Victoires de la Musique, touche en plein cœur.

Limousine et Victor Solf - Hula Hoop (Pour toi)

Notre deuxième pépite de la semaine s'appelle Hula Hoop (Pour toi), un titre signé Limousine et Victor Solf, extrait de l'EP du groupe français. Un morceau élégant et enveloppant, parfait pour ces soirs de septembre.