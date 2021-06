Sorties streaming : Jacques, Billie Eilish, Soso Maness... Les nouveautés

SORTIES MUSIQUE. La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

La vie reprend peu à peu son court... L'été approche, les terrasses et les cinémas ont rouverts et le premier concert test a été organisé en France... Autant de bonnes nouvelles qui ne peuvent qu'être accompagnées de musique ! Alors comme chaque fin de semaine, Linternaute.com vous a concocté une playlist des nouveautés disponibles sur les plateformes d'écoute en streaming. Au programme : le retour de Jacques avec Vous, le nouveau single de Billie Eilish, Lost Cause, ou encore le nouvel album de Soso Maness, Avec le temps, mais aussi un inédit de Gaël Faure, Renoncer, ou encore un clip de Hervé pour Monde meilleur. A cela s'ajoute évidemment notre pépite de la semaine : le nouveau titre de Polo & Pan, Tunnel. Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist des sorties à ne pas manquer :

Après trois ans d'absence, Jacques est de retour parmi nous et a dévoilé un nouveau morceau, intitulé Vous. Une chanson sortie accompagnée de son clip, réalisé par la franco-japonaise Alice Kunisue, qui évoque sa relation (et sa dépendance) aux autres et la complexité des relations humaines. Avant la sortie de ce titre, le premier du label Recherche & Développement, Jacques avait mis en vente, sous la forme de NFT, les droits de Vous, pour que la chanson puisse appartenir à qui voulait. "Pour que la sortie de Vous soit une communion entre vous et moi, je vous propose une dinguerie : d'en devenir co-propriétaire au même titre que moi. Que vous possédiez Vous avec moi", expliquait alors l'artiste, ovni de l'électro française.

Billie Eilish publie un quatrième extrait de son prochain album, une chanson baptisée Lost Cause. La jeune chanteuse continue de teaser son prochain album, baptisé Happier Than Ever, à paraître le 30 juillet prochain. Un titre plus soul que les précédents, sorti accompagné d'un clip, déjà visionné près de 20 millions de fois en quelques heures. Avant Lost Cause, Billie Eilish avait déjà dévoilé trois premier extraits de son deuxième disque, Therefore I Am, My Future et Your Power.

Le rappeur Soso Maness dévoile son troisième album, Avec le temps, un an après la sortie de Mistral. L'artiste originaire de Font-Vert dans les quartiers nord de Marseille propose 17 morceaux inédits, notamment des collaborations avec Jul, Gims, SCH ou PLK. Propulsé par le refrain "Zumba Cafew" de Bande Organisée devenu culte, l'artiste de 34 ans prouve qu'il ne peut pas être résumé à l'entêtante chanson du collectif 13 Organisé.

Il était resté silencieux depuis 2018 et la sortie de son album Regain : Gaël Faure est (enfin) de retour avec un morceau inédit, baptisé Renoncer. Un single qui annonce la sortie prochaine d'un EP, explique le chanteur français sur Instagram.

Dans le sillage de la sortie de son album Hyper et de ses Prolongations, Hervé continue sur sa lancée avec un nouveau clip, celui du single remixé Monde meilleur. "Ce titre résonne en moi comme un cri du cœur. Comme le clip, il décrit mes solitudes et le pouvoir que peut avoir l'imaginaire, ces réalités qu'on transforme parfois pour trouver une place dans ce monde. Cet imaginaire, j'en suis persuadé, plane en chacun de nous depuis l'enfance et ne nous quittera jamais", explique le chanteur dans un communiqué de presse.

La pépite de la semaine

Polo & Pan - Tunnel

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Un mois après la sortie du single Ani Kuni, le duo Polo & Pan continue de teaser la sortie d'un prochain album, Cyclorama, en dévoilant le titre Tunnel, en collaboration avec Channel Tres. Le prochain disque de Paul Armand-Delille et Alexandre Grynszpan est attendu dans les bacs le 25 juin prochain.