Sorties streaming : Katy Perry, Carla Bruni, Gambi... Les nouveautés de la semaine !

La semaine a été marquée par plusieurs sorties bien variées sur les plateformes d'écoute en streaming, comme les nouveaux singles de Carla Bruni, Katy Perry, l'album de Gambi et bien d'autres artistes...

Une nouvelle semaine s'achève sur la planète musique ! Et à quelques heures du week-end, il est temps de s'attaquer aux sorties qui auront marqué cette deuxième semaine de juillet. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y en a pour tous les goûts ! Faisons le point : ce vendredi 10 juillet - outre les sorties attendues du duo Kid Cudi et Eminem, ou de l'album posthume de Juice Wrld - restera marqué par la sortie de plusieurs singles, notamment celui de Katy Perry, baptisé Smile et annonçant son album à venir, mais aussi celui de Carla Bruni, Quelque chose, ou bien le nouvel album du jeune rappeur Gambi, La vie est belle. Cette semaine aura également été marquée par la sortie d'autres pépites que l'on vous laisse découvrir ci-dessous...

Plusieurs semaines après avoir dévoilé le single Daisies, Katy Perry confirme son retour avec un nouveau morceau, Smile. On en sait d'ailleurs plus sur le cinquième album de la chanteuse et future maman, qui sortira dans les bacs le 14 août prochain et sur la pochette duquel elle apparaît en clown triste. Pas de quoi ternir le rythme de l'addictif Smile, qui devrait faire danser plus d'un vacancier cet été.

Voilà sept ans que l'ancienne Première dame n'avait rien sorti : Carla Bruni est de retour ce vendredi 10 juillet avec un single, baptisé Quelque chose. Une chanson en français donc et une première depuis Little French Songs, sorti en 2013. Pour ce single comme pour son prochain album qui sortira cet automne, Carla Bruni a travaillé avec l'artiste Albin de la Simone.

Après une ascension fulgurante sur la scène rap française, le jeune Gambi confirme avec son premier album, baptisé La vie est belle et publié ce vendredi 10 juillet. Le disque compte 15 titres, portés par les singles déjà connus que sont Macintosh, Popopop et Hé Oh...

C'est une première : Jeanne Added chante en français (mais pas que) ! La chanteuse, doublement récompensée aux Victoires de la musique 2019, dévoile ce vendredi Air, un nouvel EP de huit titres, accompagné d'un court-métrage, dont elle avait déjà partagé quelques secondes en début de semaine. Il se murmure qu'un troisième album serait en préparation...

Après avoir accompagné son public pendant tout le confinement à grand renfort de concerts "maison", Matthieu Chedid propose la version enregistrée pendant ces lives, entre le 20 mars et le 28 mai 2020. Parmi les 35 titres que compte cet album baptisé Le Grand p'tit Concert -M-aison (en référence à la dernière tournée de l'artiste), le titre Crois au printemps, le dernier single de -M-, dont les bénéfices seront intégralement reversés au Secours populaire. On en profite pour également signaler que Matthieu Chedid vient de dévoiler un single avec le duo mexicain Rodrigo y Gabriela, baptisé Mettavolution.

Le DJ français est de retour avec un premier aperçu d'un album à venir, qui devrait s'appeler Flashback FM. Cette semaine, c'est un duo avec (encore) Ricky Ducati que Møme a mis en ligne, baptisé Got It Made et taillé sur-mesure pour les ondes ces été. A noter également qu'une vidéo rétrofuturiste est également sortie et dans laquelle on retrouve les deux acolytes échanger quelques pas de danse frénétique.

Cette semaine, les pépites des sorties musicales sont trois ! La première est le nouveau clip de Clara Luciani qui, deux ans après la sortie de son premier album, Sainte Victoire, offre une vidéo au titre La Baie, sa reprise de Metronomy. La chanteuse annonce également la sortie prochaine de son prochain album, qui s'accompagnera d'une tournée en 2021, qui compte, entre autres, trois dates à l'Olympia de Paris en avril.

La seconde pépite de la semaine est signée Noé Preszow. On vous avait déjà parlé ici de ce titre, A nous, mais ce vendredi 10 juillet, il dévoile le clip qui l'accompagne. L'occasion de réécouter cette pépite, qui annonce un projet à l'automne prochain.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Terminons cette playlist avec une jeune artiste, Sally, qui dévoile le clip de son single Quand je veux je peux, extrait de son premier EP, PYAAR, sorti l'an dernier.