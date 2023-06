Eve Angeli enceinte : mystère sur l'identité de son mari et père de son bébé

La chanteuse et comédienne Eve Angeli a révélé sur Instagram être enceinte de son premier enfant, à 42 ans.

"Je voulais partager avec vous une grande nouvelle", commence Eve Angeli sur Instagram. En légende d'une photo d'elle le ventre arrondi, la chanteuse et comédienne de 42 ans annonce l'arrivée prochaine de son premier enfant. "Je célèbre aussi la vie qui grandit en moi depuis quelques mois. Je désirais cette maternité depuis tant d'années que je commençais à me faire une raison et finalement je vis un rêve éveillé qui me transporte de bonheur à présent. Merci la vie, je suis pleine de gratitude envers le destin et j'espère que vous partagerez aussi ma grande joie", ajoute-t-elle.

A l'écart des projecteurs depuis plusieurs années, Eve Angeli n'a pas dévoilé l'identité de son mari, le père de son futur bébé. Pour l'ancienne candidate de téléréalité, qui vit désormais dans le Var, préserver sa vie privée est impératif. "Quand j'ai démarré ma carrière à 20 ans, je n'avais pas l'impression que c'était dangereux de dévoiler ma vie privée", confiait-elle en ce sens à Gala en 2022.

Mais selon le magazine Voici, le futur papa serait de douze ans l'aîné d'Eve Angeli et aurait déjà deux filles, qui seraient elles-mêmes mères de plusieurs enfants. Le couple se serait rencontré il y a six ans, "à la salle de sport", selon la même source. "Je ne porte plus systématiquement de maquillage, car j'ai un mari de douze ans mon aîné qui pose un regard bienveillant sur moi et m'aide à prendre confiance", détaillait récemment, sans en dire plus, Eve Angeli à Closer.

En commentaire de sa publication Instagram révélant sa grossesse, de nombreux internautes ont tenu à exprimer leur joie et à adresser leurs félicitations à Eve Angeli. "Tellement tellement heureuse pour toi ma Cosette d'amour … on en parlait depuis si longtemps ! Tu feras une maman extraordinaire", écrit par exemple l'ancienne Miss France Elodie Gossuin.