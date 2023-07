Faites vous partie des 5% des personnes à ressentir un frisson instantané en écoutant ces musiques ?

Piano, violoncelles, voix émouvantes ou rythmes saccadés... Chez certaines personnes, l'écoute de certaines musiques peut procurer de fortes sensations, parfois très intenses.

Céline Dion, Adele ou Rufus Wainwright... Des violons, des mélodie profondes au piano et même du rock ! Saviez-vous que l'écoute de certains artistes ou certaines musiques pouvait procurer des sensations pouvant être comparées à une décharge de plaisir ?

C'est une question sur laquelle se s'est penchée une équipe de chercheurs de l'université américaine Wesleyan, dans le Connecticut. Selon leur travail publié en juillet 2015, rapporté par le site spécialisé Frontiers in Psychology, 5% des auditeurs de musique connaissent cette sensation à l'écoute de certains rythmes.

"L'orgasme de la peau ou frisson musical est une sensation de plaisir à la fois universelle et variable, cela touche différentes parties du corps humain et dépend de la personne et des circonstances dans lesquelles il se manifeste. Une sensation qui présente certaines caractéristiques de l'orgasme", expliquent Psyche Loui et Luke Harrisson, les auteurs de cette étude, citée par France Musique.

Bouffées de chaleur et excitation sensuelle

Selon eux, ce phénomène est dû à plusieurs facteurs, notamment certains éléments d'un morceau de musique comme de puissants crescendos, des changements brutaux d'harmonie ou des appogiatures (notes ajoutée à une note principale pour insister sur celle-ci). A cette étude de 2015 s'ajoute une autre, plus ancienne, menée en 1991 sur des musiciens professionnels et des non-musiciens. Elle révélait qu'environ la moitié de tous les répondants ressentaient des tremblements, des bouffées de chaleur et de la transpiration, voire une excitation sensuelle.

Mais alors, de quelles musiques parle-t-on ? Les scientifiques ont dégagé plusieurs morceaux pouvant causer ces plaisirs intenses. Ils évoquent notamment le Concerto pour piano n°2 de Rachmaninov. A ce premier exemple s'ajoutent ceux cités par David Robson, journaliste à la BBC, qui a établi une playlist spécialement conçue pour déclencher ces sensations, que vous pouvez écouter ci-dessus. Elle regroupe huit morceaux, dont Someone Like You de Adele, Hallelujah de Rufus Wainwright ou My Heart Will Go On de Céline Dion.