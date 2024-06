Naive New Beaters, Jul... Les sorties musicales de la semaine

Avec l'arrivée du week-end, celle de la playlist des nouveautés de la semaine !

Arrêtez-tout, cette fois ça y est : le printemps est arrivé et avec lui, enfin, le soleil ! A cette occasion exceptionnelle, playlist spéciale pour danser tout le week-end (et pour aller voter aux Européennes dimanche), avec le tout nouvel album des Naive New Beaters, baptisé FVTVRVM, mais aussi le single du trublion Julien Granel, Sunlight, ou encore Mise à jour, le nouveau disque du rappeur marseillais Jul.

On termine cette playlist avec un autres single, celui de Barbara Pravi La Pieva et un disque, celui de L'Impératrice, Pulsar, annoncé depuis des semaines. Prêts ? Branchez les enceintes, montez le son : voici la playlist des nouveautés de ce vendredi 7 juin 2024 :

Naive New Beaters - FVTVRVM

On l'attendait depuis le Fun Hours de 2019 : le cinquième disque des Naive New Beaters est sorti ! Appelé FVTVRVM (à prononcer Futurum), l'album compte douze titres et s'ouvre avec les trois singles précédemment dévoilés : The Sun, Desires et Dancing. Le trio déjanté, fidèle à sa réputation, offre ici de nouveaux titres souvent dansants, parfois moins légers, mais tout aussi réussis.

Julien Granel - SUNLIGHT

S'il vous restait encore un peu d'énergie pour continuer à danser après l'écoute de l'album Cooleur, Julien Granel enfonce le clou avec un nouveau single, le bien nommé Sunlight - qui tombe à pic. On reste dans la même veine, ça fonctionne et risque de vous faire danser dans les festivals cet été.

Jul - Mise à jour

C'est le J c'est le I pour inépuisable : Jul publie ce vendredi (encore) un nouvel album : Mise à jour. Ce disque - le deuxième de l'année et 22ème de sa carrière - compte 22 titres inédits. dont le single J'ai pris le mic ou des collaborations avec les rappeurs SDM ou Morad.

Barbara Pravi - La Pieva

Dans son nouveau single, Barbara Pravi chante la vie, la mort et l'amour : La Pieva, c'est le nom d'une gitane, la veuve Milovanovic, qui vivait dans les montagnes serbes il y a des centaines d'années et chantait pour les villageois de la région. Elle chantait si bien qu'elle fut renommée La Pieva, "la chanteuse" en serbe. Barbara Pravi est son héritière.

L'Impératrice - Pulsar

Après en avoir publié un dernier avant-goût avec le single Any Way, en duo avec la chanteuse américaine Maggie Rogers, L'Impératrice dévoile ce vendredi son nouvel album, Pulsar et ses dix morceaux. Absolument parfait pour un week-end ensoleillé.