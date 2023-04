Mort de MoneySign Suede : qui était le rappeur américain assassiné en prison ?

Figure de la scène rap de Los Angeles, le rappeur MoneySign Suede a été poignardé à mort en prison, mardi 25 avril. Il avait 22 ans.

Il était l'une des figures montantes de la scène hip-hop de Los Angeles : le rappeur américain MoneySign Suede est mort. Selon la presse américaine, l'artiste a été poignardé à mort mardi 25 avril 2023 dans les douches de la prison de Soledad, en Californie. Âgé de seulement 22 ans, il y purgeait une peine de 32 mois pour des affaires de détention d'armes à feu. "Les gens sont très choqués. C'était un gars très populaire, aux manières très douces. Les gens l'aimaient", a déclaré Nicholas Rosenberg, l'avocat de l'artiste, dans un communiqué relayé par la presse américaine, dont le Los Angeles Times.

MoneySign Suede a été découvert dans les douches de la prison après que son absence de sa cellule ait été remarquée dans la soirée du mardi 25 avril, vers 22 heures, avant que sa mort ne soit constatée. Dans le même communiqué, les responsables de la prison font état de "blessures compatibles avec un homicide." Une enquête a été ouverte pour confirmer l'assassinat du rappeur et déterminer les causes du drame.

Jaime Brugada Valdez, plus connu sous son nom de scène MoneySign Suede, est mort en pleine explosion de sa carrière. Lancé sur les réseaux sociaux, le jeune homme de 22 ans avait vu sa notoriété grandir dès 2020 avec, entre autres, sa chanson Back to the Bag. L'année suivante, MoneySign Suede avait signé chez le label Atlantic Records et a publié son dernier album, Parkside Baby, en septembre dernier.