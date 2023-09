Rihanna et A$AP Rocky présentent leur bébé, Riot Rose, en photos

Le couple Rihanna et A$AP Rocky partagent la naissance de leur deuxième fils, Riot Rose, avec plusieurs photos.

Rihanna et A$AP Rocky sont de nouveaux parents. Le couple star révèle la naissance de leur second fils, un petit garçon prénommé Riot Rose, avec une série de photos publiées par le site américain ET Online, ce mardi 19 septembre. Sur les différents clichés, on découvre les deux artistes avec leurs deux enfants, le petit RZA, âgé d'un an seulement, et le dernier né, baptisé Riot Rose, né le 3 août dernier.

Rihanna, qui avait officialisé sa deuxième grossesse lors de la mi-temps du Super Bowl, avait accouché de son premier fils en février 2023, soit quelques mois seulement après la naissance du petit RZA. Passée maîtresse dans l'art de la communication, la superstar avait ensuite fait la Une du célèbre Vogue britannique, avec son compagnon, le rappeur A$AP Rocky, au second plan, leur premier enfant dans les bras.

"On ne se souvient vraiment pas de la vie d'avant, c'est la chose la plus folle qui soit. On essaie de s'en souvenir – et il y a des photos de ma vie d'avant - mais les sentiments, les désirs, les choses qu'on apprécie, tout, on ne s'y identifie tout simplement pas parce qu'on ne se permet pas de le faire. Parce que ça n'a pas d'importance", avait-elle souligné dans le magazine britannique.

Depuis sa première grossesse, Rihanna a quelque peu mis sa carrière musicale entre parenthèses, sa prestation lors de la mi-temps du Super Bowl mise à part. Ses fans attendent désespérément la sortie, pourtant annoncée depuis des mois, d'un prochain album.