Le Livre Guinness des records couronne le nouveau piment le plus fort - des crampes terribles pendant 3 heures et demie

Ce piment est 27 fois plus fort que ceux que l'on trouve dans le commerce, ses effets sont impressionnants.

C'est Ed Currie, éleveur et cultivateur, qui a créé Pepper X, ce piment record. Le Pepper X étant un piment protégé, ses gousses et graines ne seront pas mises en vente. La seule manière de goûter au Pepper X sera à travers les sauces piquantes vendues. M. Currie a cultivé le Pepper X pendant une décennie dans sa ferme en Caroline du Sud, gardant secrète l'existence de son projet pour protéger son invention. "C'était un effort d'équipe, a déclaré M. Currie. Nous savions que nous avions quelque chose d'exceptionnel, alors j'ai seulement informé quelques-uns de mes proches et amis de ce qui se passait réellement."

M. Currie fait partie des cinq seules personnes ayant mangé un Pepper X en entier. "J'ai ressenti la chaleur pendant trois heures et demie. Ensuite, les crampes ont commencé", a confié M. Currie à l'agence Associated Press. "Ces crampes sont terribles. J'ai été complètement à plat contre un mur en marbre pendant environ une heure sous la pluie, gémissant de douleur."

Pour mesurer la force d'un piment, on utilise l'échelle de Scoville qui mesure combien de fois la capsaïcine doit être diluée. La capsaïcine est le composé chimique qui donne la sensation de brûlure d'un piment - elle peut libérer de la dopamine et des endorphines dans le corps. Lors de tests en laboratoire à l'Université Winthrop en Caroline du Sud, le Pepper X a affiché une moyenne de 2 693 000 unités de Scoville. Pour comparaison, un piment habanero atteint généralement 100 000 unités sur l'échelle de Scoville, soit 27 fois moins. Le piment qui détenait le record depuis 10 ans, appelé Carolina Reaper atteignait seulement 1 641 183 unités. C'était aussi une création de M. Currie qui bat donc son propre record.

Bien que beaucoup pensent que la force d'un piment provient de ses graines, la capsaïcine se trouve en réalité dans le placenta, le tissu qui entoure les graines. À cause des courbes et des crêtes du Pepper X, il y a plus de surface pour le placenta, selon le Livre Guinness des records.