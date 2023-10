Elles peuvent devenir une nuisance majeure si vous n'intervenez pas - elles pondent des centaines d'œufs chaque jour

Les mouches des fruits sont le plus souvent visibles en automne. En mettant en place quelques pièges simples, vous pouvez rapidement les éliminer.

Il existe de nombreuses espèces de mouches des fruits dans la nature. En automne, elles pénètrent souvent dans les maisons par les fenêtres ou avec un fruit légèrement trop mûr du jardin ou du magasin. Elles sont le plus souvent visibles de septembre à novembre, car c'est une bonne période nutritive pour elles. Elles mangent beaucoup plus que de simples bananes et peuvent être attirées par d'autres fruits ou légumes trop mûrs.

Elles se reproduisent rapidement. Il ne faut en effet pas longtemps depuis la ponte des œufs jusqu'à ce que les larves se développent, deviennent une chrysalide et éclosent en une mouche adulte. Ce cycle prend environ 10-15 jours. Une femelle peut pondre plusieurs centaines d'œufs.

Les fruits et légumes qui restent à l'air libre doivent être couverts ou conservés au frais. Cela empêche les mouches d'attaquer les fruits mûrs et le froid ralentit leur développement. Il est également important de nettoyer les bouteilles vides et d'éviter que les vieux fruits ne restent longtemps dans les poubelles.

Si on ingère ces mouches, elles peuvent propager des maladies. En effet, les mouches se déplacent facilement entre des environnements sales et propres, ce qui pourrait propager des agents pathogènes. Cependant, elles vivent généralement dans les parties pourries du fruit. Il est donc peu probable qu'on les ingère. Il n'est pas dangereux de manger des fruits sur lesquels les mouches se sont posées. La plupart d'entre elles s'envoleront lorsque nous toucherons le fruit.

Comment les éliminer avant d'en avoir plein sa cuisine ? Il existe également différents pièges que l'on peut créer pour attirer les mouches. Différents types de fruits pourris et de boissons peuvent servir d'appât. Les mouches des fruits sont attirées par les produits de fermentation comme le vinaigre et l'alcool. La bière, les fruits, les restes de vin et le vinaigre sont de bons exemples de ce qui les attire. L'important est d'empêcher les mouches de sortir du piège. Elles pondront des œufs, et il faut s'assurer que ceux-ci ne se développent pas.

Voici trois pièges pour mouches des fruits que vous pouvez essayer :

1) Piège au vinaigre :

- Verre d'eau

- Vinaigre

- Détergent

Mettez de l'eau dans le verre. Ajoutez ensuite du vinaigre et quelques gouttes de détergent. Laissez le verre à découvert, idéalement près des fruits où les mouches ont été observées.

2) Piège au lait:

- Lait

- Poivre

- Sucre

- Bols

Mélangez les ingrédients dans une petite casserole et chauffez pendant environ dix minutes. Versez le mélange dans de petits bols et placez-les dans la maison. Les mouches seront rapidement attirées par ce mélange. Si elles ne se noient pas, vous pouvez ajouter une goutte de savon.

3) Piège aux fruits:

- Un bocal

- Fruit ou baie pourrie

- Film plastique

- Cure-dent

Mettez le fruit pourri au fond du bocal et couvrez-le de film plastique. Vous pouvez également sécuriser le film avec un élastique. Percez des trous dans le film avec un cure-dent et placez plusieurs de ces pièges à différents endroits stratégiques dans la maison. Les mouches entreront dans le bocal mais ne pourront pas sortir. Lorsque vous pensez avoir attrapé assez de mouches, trempez le bocal dans de l'eau chaude savonneuse et laissez-le pendant dix minutes pour vous assurer qu'elles meurent. Répétez le processus plusieurs fois.